Власти США взялись за «хайповые» акции

В четверг Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) приостановила торги акциями небольшой биотехнологической компании SpectraScience (SCIE), которая, похоже, не ведет никакой экономической деятельности. Об этом пишет Profinance со ссылкой на Financial Times.

Власти США взялись за «хайповые» акции
Фото: cfo.com

Во всяком случае, у компании нет ни работающего телефона, ни сайта, а последний финансовый отчет она подала в 2017 году.

«Комиссия считает, что общественные интересы и защита инвесторов требуют приостановки торгов этими ценными бумагами», — говорится в постановлении SEC.

Ожидается, что торговля акциями SCIE возобновится 25 февраля.

Что произошло

За последние месяцы эти бумаги показали впечатляющую динамику: с начала декабря 2020 года по 28 января они выросли в 55 раз (с $0,0001 до $0,0055).

Затем быстро рухнули в 5 с лишним раз, но спустя считанные дни возобновили стремительный рост: с понедельника по среду акции SCIE подорожали примерно на 200%, а в четверг подешевели вдвое

Все эти события сопровождались резким ростом объема торгов, который, похоже, был обусловлен хайпом вокруг перспектив акций SpectraScience в твиттере.

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