Хмельницкая АЭС запустила второй энергоблок

Хмельницкая АЭС запустила второй энергоблок

В 9:31 15 февраля энергоблок №2 Хмельницкой атомной электростанции подключен к энергосистеме Украины после завершения ремонтной кампании на месяц раньше, чем планировалось. Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

"Это дает дополнительные 1000 МВт к энергосистеме. Мы надеемся, что это решит все вопросы обеспечения нужд Украины в электроэнергии в зимний период", – отметил руководитель "Энергоатома" Петр Котин.

Ремонтные работы проведены с соблюдением всех требований безопасности. Дополнительная мощность в 1000 МВт – это именно тот объем электроэнергии, который позволит во время критической нагрузки на ОЭС Украины в зимний период отказаться от импорта из РоSSии, к которому страна была вынуждена прибегнуть из-за дефицита угля и аварийных ремонтов на тепловых электростанциях Украины.

Отметим, что 13 февраля на блоке №2 ХАЭС во время проведения комплексных электрических испытаний, при переводе питания собственных нужд с рабочего на резервное, отключился резервный трансформатор собственных нужд. Реакторная установка (РУ) была остановлена действием аварийной защиты с запуском резервных дизель-генераторов систем безопасности (СБ).

"Остановка РУ и включение механизмов СБ произошли по причине обесточивания собственных нужд энергоблока №2. Отказов и повреждений основного и вспомогательного оборудования не было. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было. Радиационная обстановка на энергоблоке №2 и промплощадке в норме и не претерпела изменений", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в связи с похолоданием в Украине зафиксировано самое высокое потребление электроэнергии за последние 6 лет.



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