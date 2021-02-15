Компенсации владельцам электроотопления в среднем составят 564 гривны

Выплаты получат более полумиллиона потребителей.

Компенсации владельцам электроотопления в среднем составят 564 гривны
Фото: ssbb.com.ua

Компенсации за отмену льготного тарифа на электрическую энергию получат 571,6 тыс. потребителей. Средний размер выплаты составит 564 гривны, рассказала в понедельник министр социальной политики Марина Лазебная.

Об этом пишет "Укринформ".

"Мы приняли заявку на тех всех людей, кому мы компенсируем этот льготный тариф, собственно, ту дельту, то есть разницу, и мы уже даже перечислили им средства на поставщиков универсальных услуг, которые будут зачислены на личные счета потребителей. И таким образом ... компенсацию получат 571,6 тысячи потребителей, и средний размер компенсации составит 564 грн. То есть ежемесячно до 15 числа три месяца подряд мы будем возмещать такую компенсацию для людей", - рассказала Лазебная на форуме "Украина 30".

На программу компенсаций выделили 1,4 млрд гривен.

"Мы пока сняли эти деньги по программе субсидий, у нас было 36,6 млрд, сейчас мы 1,4 млрд отдали на эту программу, но программа субсидий тоже пока обеспечена. Главное для нас - пройти отопительный сезон, а потом дальше будем видеть и корректировать", - сказала министр.

Напомним, что с 1 января 2021 года Кабмин повысил стоимость электроэнергии для населения, отменив льготный тариф на первые 100 кВт. Новая фиксированная цена составляет 1,68 грн/кВт-час с НДС.

Правительство решило компенсировать потери, которые из-за этого решения несут владельцы электроотопления.

Право на компенсацию имеют:

  • население, проживающее в жилых домах, оборудованных электроотопительными установками (в том числе в сельской местности), и по состоянию на 31 декабря 2020 года имеющее право на пониженный тариф;
  • население, проживающее в негазифицированных многоквартирных домах без системы централизованного теплоснабжения (в том числе в сельской местности), и по состоянию на 31 декабря 2020 года имеющее право на пониженный тариф;
  • многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа.

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