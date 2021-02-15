РоSSия ввела санкции против Центрэнерго и Укроборонпрома

РоSSия расширила санкции в отношении Украины, под санкции, в частности подпали энергогенерирующая госкомпания "Центрэнерго", госконцерн "Укроборонпром", а также госкомпания по экспорту и импорту продукции и услуг военного и спецназначения "Укрспецэкспорт". Как передает Укринформ, об этом сообщается в постановлении правительства РФ № 153, опубликованном 12 февраля.



Этим постановлением РоSSия расширила список санкций с 68 до 84 украинских юридических лиц. Санкции предусматривают блокирование и замораживание безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории РоSSии и запрет на перечисление средств и вывод капитала за пределы ее территории.



Как сообщалось, ранее стало известно о том, что в санкционный список попал ряд одесских предприятий, "Донмар", "Краншип", "Трансшип" и две "дочки" последнего - "Трансшип Балк" и "Трансшип Сервис", специализирующихся на водном транспорте, две компании из Днепра (ООО "Максима Металл Сервис" и ООО "Солар стальконструкция") и юрлица, зарегистрированные в Полтаве (ПАО "Полтавский автоагрегатный завод") и в Панаме (Kirgan Holding S.A.) и другие.



РоSSия ввела экономические санкции в отношении украинских физических и юридических лиц в октябре 2018 года. РоSSийское правительство сделало это во исполнение указа президента РФ Владимира Путина. В первоначальный вариант санкционного списка попали 322 украинских гражданина и 68 компаний. Впоследствии этот перечень менялся. В МИД Украины отреагировали на введенные Россией санкции в отношении украинских граждан и компаний, назвав их "продолжением агрессии". В ЕС , в свою очередь, назвали ограничительные меры РФ необоснованными.



