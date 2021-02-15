SK Innovation надеется обойти запрет на импорт литиевых аккумуляторов в США

На прошлой неделе Комиссия по международной торговле США (ITC) в споре между SK Innovation и LG Energy Solution приняла сторону последней, запретив первой из двух корейских компаний импортировать и производить в США литиевые аккумуляторы сроком на десять лет. Теперь проигравшая сторона надеется на достижение договорённостей с LG Energy Solution, которые позволят возобновить бизнес.

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По словам Nikkei Asian Review, представители SK Innovation в понедельник заявили, что решение ITC не подорвёт готовность компании добиваться права на возобновление поставок литиевых аккумуляторов в США и организацию их производства на территории этой страны. Главная задача — добиться права на выпуск тяговых аккумуляторов для электромобилей, производимых в США . Пока регулирующие органы разрешают SKI продолжить поставки аккумуляторов для нужд Ford Motor сроком на четыре года, для нужд Volkswagen — на два года. Корейская компания строит в штате Джорджия два предприятия по производству аккумуляторных ячеек с общим бюджетом около $2,7 млрд.

LG Energy Solution денежный эквивалент своих претензий к конкурирующей компании не называет, но из осведомлённых источников известно, что он должен примерно в два раза превышать сумму ущерба, вызванного предполагаемым хищением интеллектуальной собственности. По словам SK Innovation, речь идёт о сумме в несколько миллиардов долларов США , которая кажется ей неоправданной и неподъёмной. LG Energy Solutions, по словам оппонента, не желает идти на уступки по величине компенсации, но SKI готова вести длительные переговоры. Сторонние эксперты ожидают, что стороны достигнут компромисса в течение примерно шестидесяти дней.



