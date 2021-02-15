Фонд гарантирования вкладов вернул контроль над зомби-банком "Капитал"

Среди его акционеров были братья Щербани.

Фонд гарантирования вкладов вернул контроль над зомби-банком "Капитал"
Фото: forins.ua

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 12 февраля вернул контроль над зомби-банком "Капитал".

Об этом говорится на сайте Фонда.

Национальный банк признал "Капитал" неплатежеспособным еще в июле 2015 года. Владельцы банка с этим не согласились и начали длительную судебную тяжбу. В марте 2019 года банк юридически "переехал" в Донецк и получил руководителя, назначенного акционерами.

Фонду гарантирования вкладов удалось восстановить записи в госреестре во внесудебном порядке на основании выполнения "банковского" (или "антиколомойского") закона №590.

По состоянию на февраль 2021 года вкладчики "Капитала" в пределах гарантированной суммы получили 324,5 млн грн (87,5% от общей суммы к выплатам). Общая сумма акцептированных требований кредиторов составляет более 584,8 млн грн.

Основным источником средств для расчета с кредиторами банка должны стать поступления от продажи активов.

Поскольку почти два последних года "Капитал" находился в статусе зомби-банка, и все это время Фонд гарантирования вкладов не имел возможности контролировать сохранность активов, еще одним направлением поиска средств для расчета с кредиторами станут судебные иски к связанным с банком лицам, причастным к неплатежеспособности банка или потере финучреждением активов.

По данным НБУ, среди акционеров банка "Капитал" были Евгений и Руслан Щербани. Они - дети известного политика и бизнесмена Евгения Щербаня, убитого в 90-х годах.

Напомним, что 2 февраля Фонд гарантирования вкладов вернул себе контроль над Златобанком, который также считался зомби-банком.

На сегодня в статусе зомби-банков остаются два финучреждения: ПАО "Укринбанк" и ОАО "КСГ Банк".

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