Фонд гарантирования вкладов вернул контроль над зомби-банком "Капитал"
Среди его акционеров были братья Щербани.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц 12 февраля вернул контроль над зомби-банком "Капитал".
Об этом говорится на сайте Фонда.
Национальный банк признал "Капитал" неплатежеспособным еще в июле 2015 года. Владельцы банка с этим не согласились и начали длительную судебную тяжбу. В марте 2019 года банк юридически "переехал" в Донецк и получил руководителя, назначенного акционерами.
Фонду гарантирования вкладов удалось восстановить записи в госреестре во внесудебном порядке на основании выполнения "банковского" (или "антиколомойского") закона №590.
По состоянию на февраль 2021 года вкладчики "Капитала" в пределах гарантированной суммы получили 324,5 млн грн (87,5% от общей суммы к выплатам). Общая сумма акцептированных требований кредиторов составляет более 584,8 млн грн.
Основным источником средств для расчета с кредиторами банка должны стать поступления от продажи активов.
Поскольку почти два последних года "Капитал" находился в статусе зомби-банка, и все это время Фонд гарантирования вкладов не имел возможности контролировать сохранность активов, еще одним направлением поиска средств для расчета с кредиторами станут судебные иски к связанным с банком лицам, причастным к неплатежеспособности банка или потере финучреждением активов.
По данным НБУ, среди акционеров банка "Капитал" были Евгений и Руслан Щербани. Они - дети известного политика и бизнесмена Евгения Щербаня, убитого в 90-х годах.
Напомним, что 2 февраля Фонд гарантирования вкладов вернул себе контроль над Златобанком, который также считался зомби-банком.
На сегодня в статусе зомби-банков остаются два финучреждения: ПАО "Укринбанк" и ОАО "КСГ Банк".