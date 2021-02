Китайские инвесторы "Мотор Сичи" увеличили сумму иска против Украины до $3,6 млрд

Китайские инвесторы "Мотор Сичи" увеличили сумму арбитражного иска против Украины на 100 млн долларов, до 3,6 млрд долларов.

Об этом говорится на сайте инвесторов.

"Рост суммы предварительных требований обусловлен тем, что изначальная группа истцов была расширена путем включения еще нескольких китайских акционеров, также понесших значительные убытки вследствие действий Украины в нарушение ее международных обязательств", - говорится в сообщении.

Инвестиционный спор должен рассматриваться арбитражным судом ad hoc (созданным для конкретного случая), который сейчас формируется сторонами.

Напомним, что 4 сентября 2020 года китайские инвесторы "Мотор Сичи" направили Министерству юстиции Украины сообщение об инвестиционном споре с требованием возместить 3,5 миллиарда долларов. В начале декабря китайская сторона направила обращение в международный арбитраж согласно договору между Украиной и Китаем о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Китайцы еще в 2016 году договорились с владельцем "Мотор Сичи" Вячеславом Богуслаевым о покупке завода, но сделка не была завершена из-за вмешательства государства.

В июле 2017 года СБУ возбудила уголовное производство о диверсии, а с апреля 2018-го по ходатайству следователя СБУ с целью сохранения вещественных доказательств акции "Мотор Сич" находятся под арестом.

В январе 2021 года США внесли в "черный список" китайскую компанию Skyrizon, которая пытается приобрести "Мотор Сич" вместе с украинским бизнесменом Александром Ярославским.

Украина вслед ввела санкции против Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd. и ее дочерних компаний Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, Skyrizon Aircraft Holdings Limited, а также Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd. и трех граждан Китая, среди которых владелец Skyrizon Ван Цзин и президент компании Ду Тао.