ХАЭС не смогла подключить к сети энероблок из-за срабатывания защиты

Хмельницкая АЭС не смогла подключить к энергосистеме страны блок №2 из-за срабатывания аварийной защиты реакторной установки. Об этом сообщили в пресс-службе станции.



Отмечается, что 13 февраля в 10:01 на блоке №2 ХАЭС во время проведения комплексных электрических испытаний, при переводе питания собственных нужд с рабочего на резервное, отключился резервный трансформатор собственных нужд. Реакторная установка (РУ) была остановлена действием аварийной защиты с запуском резервных дизель-генераторов систем безопасности (СБ).



"Остановка РУ и включение механизмов СБ произошли по причине обесточивания собственных нужд энергоблока №2. Отказов и повреждений основного и вспомогательного оборудования не было. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было. Радиационная обстановка на энергоблоке №2 и промплощадке в норме и не претерпела изменений", - говорится в сообщении.



Реакторная установка переведена в безопасное состояние. Восстановлена штатная схема питания секций собственных нужд. Причины обесточивания собственных нужд энергоблока устанавливаются.



Предварительная оценка события по международной шкале оценки ядерных событий INES - "вне шкалы/0".



Напомним, на прошлой неделе "Энергоатом" сократил длительность ремонта энергоблока №2 Хмельницкой АЭС более чем на месяц и завершал его подготовку к запуску.



Как сообщалось, в связи с похолоданием в Украине зафиксировано самое высокое потребление электроэнергии за последние 6 лет.