"Нафтогаз" пересмотрел зарплаты своему наблюдательному совету

Компания "Нафтогаз Украины" пересмотрела зарплаты членам наблюдательного совета за 2020 год. Сумму выплаченных им денег сократили, по сравнению с 2019 годом, на 15,3 миллиона гривен. Стало также известно, сколько было за год выплачено каждому из членов наблюдательного совета.

“Нафтогаз“ пересмотрел зарплаты своему наблюдательному совету: озвучены суммы

Еще год назад, в феврале 2020, было объявлено, что в большинстве наблюдательных советов украинских госпредприятий платят их членам в среднем по 1,2 миллиона гривен в год.

При этом исполнительный директор Офиса реформ Кабинета министров Антон Ященко заметил, что в крупных компаниях, ворочающих миллиардами, как, например, "Укрзализныця" или "Нафтогаз", члены набсовета могут получать и по 6-8 миллионов в год.

“Нафтогаз“ пересмотрел зарплаты своему наблюдательному совету: озвучены суммы

Впрочем, уже в августе 2020 Кабмин утвердил сумму годовых выплат членам наблюдательного совета "Нафтогаза" в размере 2 962 080 гривен для каждого.

Таким образом, за прошлый год пять членов наблюдательного совета "Нафтогаза" в сумме получили 14 миллионов гривен. Наибольшая сумма, как и следовало ожидать, досталась главе набсовета Клер Споттисвуд. Она получила за год 3,5 млн гривен. Остальные ее коллеги получили такие суммы: Людо Ван дер Хейден – 3 млн грн, Бруно Лескуа – 3 млн грн, Наталья Бойко – 2,3 млн грн, Амос Хохштайн – 2 млн грн.

Напомним, "Нафтогаз" заявил об амбициозных планах в ближайшие годы вдвое увеличить добычу украинского газа.


Марченко Любов, Тудей

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