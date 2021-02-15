Украинский газ стоит 2,6 гривны, однако за столько его никто не отдаст, - Витренко

Газ украинской добычи стоит 2,6 гривны, однако населению его за столько не продадут. Почему газ нельзя продавать по себестоимости, рассказал и.о. министра энергетики Юрий Витренко.

Стала известна реальная себестоимость украинского газа, которую скрывают от населения

Несмотря на то, что народ перекрывает дороги, требуя дешевого газа, и даже некоторые депутаты, на волне популизма, подогревают эти настроения, в правительстве остаются непреклонными: никто и никому продавать газ по себестоимости не будет. Ведь именно благодаря более высокой продажной цене, удается обеспечить поступления в бюджет, говорит Витренко.

"Объясняю. Потому что многие люди не могут платить даже по 2,6 гривны. Потому что есть пенсионеры, инвалиды, есть много людей, которые получают субсидию. И эти субсидии нужно с чего-то платить", - говорит глава Минэнерго.

Стала известна реальная себестоимость украинского газа, которую скрывают от населения

А, кроме того, газовикам также нужно платить налоги, обслуживать трубопроводы и закладывать инвестиции в развитие газодобывающей отрасли.

"Поэтому, если будет работать "Нафтогаз" только по себестоимости, "Нафтогаз" не будет платить достаточное количество денег в госбюджет через налоги, через дивиденды, … то и не будет денег в госбюджете, прежде всего на те же субсидии. Кроме того, госбюджет - это зарплаты учителям, медикам, это пенсии, это расходы на оборону ", - подытожил Юрий Витренко.

Напомним, в декларации, которую недавно обнародовал Юрий Витренко, в статье о доходах имеется премия в размерах годового районного бюджета и огромные счета в банках.


Марченко Любов, Тудей

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