На Херсонщине аферисты продавали технику через фейковые интернет-магазины ломбардов

Киберполиция разоблачила злоумышленников уже во второй раз.

На Херсонщине киберполиция во второй раз разоблачила злоумышленников, которые обманывали граждан через фейковые сайты известных сетей ломбардов.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Херсонской области.

"В ноябре прошлого года киберполицейские Херсонщины разоблачили двух мужчин, которые, используя логотип известной сети онлайн-ломбардов, создали фейковый Интернет-магазин и реализовывали несуществующую электронную технику. Тогда суд избрал подозреваемым в мошенничестве меры пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.

Но злоумышленники не остановились в своих противоправных деяниях, создали еще один фейковый сайт под маркой уже другой сети ломбардов и вновь продолжили обманывать граждан.

Киберполицейские установили, что после создания нового интернет-магазина 32-летние фигуранты из Новой Каховки обманули еще около 30 граждан. Подозреваемые выставляли на продажу по заниженным ценам бывшую в использовании бытовую технику и автотовары, которых в действительности не существовало.

Злоумышленники требовали за виртуальные товары полную предоплату, однако никакого товара покупателям после получения денег не отправляли. Всего злоумышленники обманули новых жертв на сумму около 200 тысяч гривен.

Вчера, 12 февраля, правоохранители провели санкционированные обыски по месту жительства аферистов. В их домах полицейские изъяли мобильные телефоны, банковские карты, флэш-накопители и часть денег, полученных преступным путем. Изъятые вещественные доказательства направлены на соответствующие экспертизы. Также в суд уже направлен обвинительный акт за совершение прошлогоднего преступления.

Сейчас злоумышленники вновь подозреваются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 8 лет. Продолжаются следственные действия.

Напомним, в прошлом году в Херсонской области киберполиция разоблачила мошенников, которые под видом интернет-ломбарда обманули граждан на 0,5млн гривен.