Строительство "Северного потока-2" возобновят на следующей неделе - Spiegel

На прошлой неделе строительные работы в Балтийском море были возобновлены, однако их пришлось свернуть из-за погодных условий.

Строительство "Северного потока-2" возобновят на следующей неделе - Spiegel
Cудно Pioneering Spirit ведет укладку газопровода в шведских территориальных водах
Фото: allseas.com

Строительство роSSийско-германского газопровода "Северный поток-2" в водах Дании будет восстановлено на следующей неделе.

Об этом сообщила газета Spiegel со ссылкой на источники.

Как сообщает издание, в минувшие выходные строительные работы в исключительной экономической зоне Дании в Балтийском море были возобновлены. Однако уже через несколько сотен метров роSSийскому трубоукладчику "Фортуна" пришлось свернуть работы из-за холодного атмосферного фронта.

В пресс-службе компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG сообщили роSSийскому изданию РБК, что не могут предоставить подробную информацию о строительстве.

"О дальнейших планах мы сообщим дополнительно", - отметили в компании.

Прокладка "Северного потока-2" в водах Дании остановилась 21 декабря 2019 года после введения американских санкций против компаний, которые предоставляют услуги по строительству этого газопровода. Иностранные подрядчики после этого вышли из проекта, и "Газпром" был вынужден достраивать газопровод собственными силами. В декабре 2020 года "Фортуна" построила 2,6 км трубы в исключительной зоне Германии.

Напомним, что "Северный поток-2" будет состоять из двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Он ведет от побережья РоSSии через Балтийское море в Германию. Газопровод готов на 94%. Германия неоднократно заявляла, что газопровод надо достроить, но в последнее время в стране начали обсуждать механизм, который позволит останавливать поставки газа, если РоSSия будет использовать трубу против Украины.

Контракт на транзит роSSийского газа через Украину действует до конца 2024 года. Гарантированный объем прокачки - 65 млрд кубометров в 2020 году и по 40 млрд кубометров в 2021-2024 годах.

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