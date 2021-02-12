В США осудили украинца на 7 лет за отмывание денег

С 2009 по 2012 годы он отмыл свыше 3 миллионов долларов, полученных в результате мошеннических действий.

В Соединенных Штатах осудили украинца на 87 месяцев тюрьмы за кибермошенничество. Мужчина также должен выплатить 98,7 тыс. долларов возмещения.

Об этом сообщает пресс-служба министерства юстиции США .

Осужденный - 38-летний одессит Александр Мусиенко. Мужчина участвовал в отмывании денег для восточноевропейских киберпреступников, которые взломали и похитили средства с банковских счетов американских компаний. С 2009 по 2012 годы он отмыл свыше 3 миллионов долларов, полученных в результате мошеннических действий.

В частности Мусиенко был привлечен к вербовке, надзору и направлению лиц, которые могли получать похищенные средства и передавать их за пределы США .

Украинец вербовал курьеров для вывоза средств через сайты с объявлениями о работе. Нанятые таким образом лица не подозревали о своем участии в преступной схеме и считали, что легально работают на международную фирму.

"Партнеры Мусиенко по схеме взламывали и похищали информацию у пострадавших в США и использовали эту информацию, чтобы выдавать себя за жертв. Банки при этом считали, что клиенты требовали снятия средств со счетов. Таким образом Мусиенко и другие смогли похитить крупные суммы денег со счетов жертв", - говорится в сообщении.