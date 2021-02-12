СБУ разоблачила махинации с недвижимостью в центре Киева на $4 млн

Сейчас на месте недвижимости осуществляется строительство гостиничного комплекса с рестораном и казино.

СБУ разоблачила махинации с недвижимостью в центре Киева на $4 млн

Служба безопасности Украины заблокировала в Киеве незаконное присвоение недвижимости на 4 миллиона долларов.

Махинацию разоблачили, несмотря на то, что организаторы прибегли ко всевозможным юридических хитростям для придания ей вида законности. В настоящее время на месте недвижимости осуществляется строительство гостиничного комплекса с рестораном и казино, информирует пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что организаторы сделки, среди которых экс-руководство завода с государственной долей 81,9%, действовали по сговору с менеджерами нескольких коммерческих структур. Злоумышленники незаконно завладели недвижимостью завода площадью 6 тысяч квадратных метров. При оформлении документации дельцы искусственно оценили ее в 1,5 миллиона гривень. Рыночная стоимость подобных объектов с землей в Печерском районе Киева составляет примерно $4 млн. Точная сумма ущерба, нанесенного государственным интересам, устанавливается.

Правоохранители провели ряд обысков по адресам проживания фигурантов и офисных помещениях, во время которых изъяли документацию, доказывающую проведение сделки. Участникам группы сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением совершенные в особо крупных размерах организованной группой) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время судом наложен арест на здание. Готовятся гражданские иски в суд для возвращения имущества для возмещения ущерба, нанесенного государству.

Продолжается досудебное следствие.

Ранее сообщалось, что в Киеве мошенники на основании поддельных документов присвоили помещение, принадлежащее Национальной полиции. Речь шла о здании в Дарницком районе столицы почти в 90 кв. м и стоимостью свыше 3 млн гривень.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Нафтогаз" впервые потерял статус крупнейшего импортера газа"Нафтогаз" впервые потерял статус крупнейшего импортера газа
ММКИ в январе 2021 года нарастил выпуск проката на 22,5%ММКИ в январе 2021 года нарастил выпуск проката на 22,5%
Азовсталь в январе снизила выпуск общего проката на 1%Азовсталь в январе снизила выпуск общего проката на 1%
Верховная Рада одобрила запрет на размещение рекламы на дорогахВерховная Рада одобрила запрет на размещение рекламы на дорогах
Герус: на электростанциях ДТЭК аварийно остановили еще два энергоблокаГерус: на электростанциях ДТЭК аварийно остановили еще два энергоблока
Блок рекламы


Похожие новости
Украинцы стали меньше интересоваться недвижимостьюУкраинцы стали меньше интересоваться недвижимостью
На Сумщине СБУ разоблачила дельцов, которые почти год воровали нефть из государственного нефтепроводаНа Сумщине СБУ разоблачила дельцов, которые почти год воровали нефть из государственного нефтепровода
"Киевводоканал" повысил тарифы на холодную воду для частного сектора Киева"Киевводоканал" повысил тарифы на холодную воду для частного сектора Киева
Как первые потенциальные концессии рассматриваем вокзалы Киева и Винницы, - КриклийКак первые потенциальные концессии рассматриваем вокзалы Киева и Винницы, - Криклий
Прокуратура Киева подозревает президента банка "Аркада" и еще трех человек в присвоении 50 млн грнПрокуратура Киева подозревает президента банка "Аркада" и еще трех человек в присвоении 50 млн грн
СБУ разоблачила бизнесмена, который за взятки хотел поставлять некачественные товары для Национальных сборныхСБУ разоблачила бизнесмена, который за взятки хотел поставлять некачественные товары для Национальных сборных
СБУ разоблачила схему по фиктивному трудоустройству в ГП "Украинский фармацевтический институт качества"СБУ разоблачила схему по фиктивному трудоустройству в ГП "Украинский фармацевтический институт качества"
Бюджет Киева недополучил 5 миллиардов из-за пандемииБюджет Киева недополучил 5 миллиардов из-за пандемии
СБУ разоблачила схему на закупках элементов военного снаряжения более чем на миллион гривенСБУ разоблачила схему на закупках элементов военного снаряжения более чем на миллион гривен
На Херсонщине СБУ разоблачила схему уклонения от уплаты налогов на 8 миллионов гривенНа Херсонщине СБУ разоблачила схему уклонения от уплаты налогов на 8 миллионов гривен
Последние новости
Подгружаем последние новости