СБУ разоблачила махинации с недвижимостью в центре Киева на $4 млн

Сейчас на месте недвижимости осуществляется строительство гостиничного комплекса с рестораном и казино.

Служба безопасности Украины заблокировала в Киеве незаконное присвоение недвижимости на 4 миллиона долларов.

Махинацию разоблачили, несмотря на то, что организаторы прибегли ко всевозможным юридических хитростям для придания ей вида законности. В настоящее время на месте недвижимости осуществляется строительство гостиничного комплекса с рестораном и казино, информирует пресс-центр СБУ .

Оперативники спецслужбы установили, что организаторы сделки, среди которых экс-руководство завода с государственной долей 81,9%, действовали по сговору с менеджерами нескольких коммерческих структур. Злоумышленники незаконно завладели недвижимостью завода площадью 6 тысяч квадратных метров. При оформлении документации дельцы искусственно оценили ее в 1,5 миллиона гривень. Рыночная стоимость подобных объектов с землей в Печерском районе Киева составляет примерно $4 млн. Точная сумма ущерба, нанесенного государственным интересам, устанавливается.

Правоохранители провели ряд обысков по адресам проживания фигурантов и офисных помещениях, во время которых изъяли документацию, доказывающую проведение сделки. Участникам группы сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением совершенные в особо крупных размерах организованной группой) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время судом наложен арест на здание. Готовятся гражданские иски в суд для возвращения имущества для возмещения ущерба, нанесенного государству.

Продолжается досудебное следствие.