НКРЭКУ впервые аннулировала лицензию газоснабжающей компании

За злоупотребления на рынке природного газа аннулирована лицензия ООО "Смарт Газ Систем".

Национальная комиссия по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) аннулировала лицензию газоснабжающей компании.

Как сообщает пресс-служба комиссии, решение было принято в ответ на системные нарушения лицензиатом требований законодательства и лицензионных условий по поставкам природного газа.

"12.02.2021 во время своего очередного заседания НКРЭКУ приняла решение относительно аннулирования лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по поставке природного газа лицензиату, подавляющее большинство потребителей которого находится в г. Мелитополе", - говорится в сообщении.

В частности, по результатам внеплановой проверки было установлено, что лицензиат без получения заявлений-присоединения к договору поставки природного газа включал в свой реестр бытовых потребителей, оператором газораспределительных систем которых был другой поставщик газа.

"По результатам проверки было обнаружено грубое нарушение лицензионных условий. На примере этой компании все другие лицензиаты должны понимать, что рынок природного газа создан, и все реформы проходят для внедрения конкуренции на рынке и свободного выбора поставщика. Поэтому такие действия, повлекшие принудительный переход потребителя, недопустимы. В дальнейшем Комиссия будет также аннулировать лицензии в случае грубых нарушений лицензионных условий", - отметила член НКРЭКУ Оксана Кривенко.

В Комиссии добавили, что до 1 марта потребители смогут выбрать другого поставщика газа, после чего автоматически перейдут на обслуживание к поставщику "последней надежды" - "Нафтогазу".

Как отметил глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус, лицензии лишили ООО "Смарт Газ Систем" .

Напомним, Кабинет министров на заседании 18 января до конца карантина или отопительного сезона 31 марта утвердил граничную цену на газ на уровне 6,99 грн за кубометр. В среднем стоимость снизится на 30%, при этом для некоторых граждан - на 40%. Эта цена ниже на 1,5 грн от той, которая была в отопительном сезоне 2018-2019 годов.

6 февраля на сайте "Газ Правда" была размещена информация о том, что более 20 газоснабжающих компаний снизили январскую цену, установив ее на уровне предельной - 6,99 грн за кубометр. При том, что в январе стоимость газа в большинстве указанных компаний превышала 9,8 грн за кубометр.

Еще 4 компании по состоянию на вечер 8 февраля установили на январь цену ниже предельной - от 6,79 до 6,90 грн за кубометр. Зато одна компания, наоборот, подняла январскую цену кубометра газа на 48 коп. - до 8,58 грн.