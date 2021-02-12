В США продали небоскреб компании Коломойского, - СМИ

Цену сделки не указывают.

В США продали небоскреб компании Коломойского, - СМИ
Фото: cleveland.com

Американская девелоперская компания K&D Group купила небоскреб 55 Public Square в Кливленде (США) у холдинга Optima Ventures, связанного с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

Цена сделки не указана, сообщает LIGA.net со ссылкой на локальное издание Crain'sCleveland.

В январе глава K&D Group Дуг Прайс заявлял, что планирует купить небоскреб за 17 млн долларов США.

Теперь 22-этажное офисное здание планируют частично переоборудовать. Девять этажей здания должны занять квартиры, а офисы хотят разместить на верхних этажах. Само здание и его гараж нуждаются в ремонте.

Выручка от продажи будет храниться на депонировании, а бывший владелец здания Optima останется втянутым в судебный процесс.

Примерно с 2008 по 2015 год компания Optima была одним из крупнейших арендодателей в центре Кливленда. Согласно протоколам суда, ей принадлежало более 2 млн квадратных футов офисных площадей, а ее инвестиции в Кливленде составили более 100 млн долларов. Небоскреб 55 Public Square компания купила в 2008 году за 34 млн долларов.

В декабре прошлого года Минюст США подал третий иск о конфискации активов Коломойского и Боголюбова, обвинив их в использовании незаконно присвоенных средств для покупки недвижимости в Кливленде.

Американское следствие установило, что деньги, которые были использованы в этой сделке, взяли в ПриватБанке для развития бизнеса Южного ГОКа - добычи и обогащения железной руды. Вместо этого они пошли на покупку недвижимости в США совсем другой компанией - Optima 55 Public Square.

Иск был подан через несколько дней после того, как Optima 55 Public Square договорилась о продаже здания.

Прокуратура США заявила, что в период с 2008 по 2016 Коломойский и Боголюбов получили мошеннические займы и кредитные линии, часть от которых они отмывали через счета подставных компаний в кипрском офисе ПриватБанка, прежде чем перевести деньги в Соединенные Штаты.

Ранее такие обвинения Коломойского и Боголюбова касались собственности в Кентукки и Техасе. Всего, по данным Министерства юстиции США, недвижимость в трех штатах США стоит более 60 миллионов долларов.

Напомним, 6 августа США обвинили Коломойского в хищении миллиардов долларов из ПриватБанка и использовании огромного количества компаний для отмывания этих денег в Соединенных Штатах и во всем мире. Министерство юстиции США требует конфисковать два объекта коммерческой недвижимости, которые олигарх приобрел якобы на украденные у ПриватБанка средства.

Коломойский отвергает обвинения. По его словам, все инвестиции в США были сделаны из собственных средств, полученных в 2007-2008 годах по соглашению с компанией "Евраз", и с доходов других бизнесов, хранившихся в ПриватБанке.

В мае 2020-го в Огайо, где расследуются возможные финансовые преступления Коломойского, созвали большое жюри присяжных. Большое жюри расследует обвинение в отмывании денег, выведенных из ПриватБанка перед национализацией. Якобы деньги собирали в Украине как депозиты населения, а в США на них скупали активы.

В мае 2019 года ПриватБанк подал иск против Коломойского и Боголюбова в суд США.

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