Четыре госбанка купили ОВГЗ на 117 млрд грн

Четыре госбанка купили ОВГЗ на 117 млрд грн

По итогам 2020 года портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в собственности четырех крупнейших государственных банков вырос на 116,9 млрд грн. Об этом свидетельствует статистика Национального банка Украины (НБУ), передает Finbalance.

В частности, наиболее существенно увеличился объем ОВГЗ в собственности "Приватбанка" (на 55,1 млрд грн), "Укргазбанка" (22,3 млрд грн), "Ощадбанка" (21,9 млрд грн), "Укрэксимбанка" (17,6 млрд грн).

"Райффайзен Банк Аваль" за год увеличил портфель ОВГЗ на 6,5 млрд грн, ПУМБ – на 6,3 млрд грн, "Универсал Банк" – на 5,7 млрд грн, "ТАСкомбанк" – на 4,25 млрд грн, "Ситибанк" – на 4,2 млрд грн, "Кредит Днепр" – на 3,6 млрд грн.

В целом на начало 2021 года крупнейшие ОВГЗ-портфели были у госбанков (с учетом облигаций, выпущенных для их докапитализации): "Приватбанка"(195,3 млрд грн), "Ощадбанка" (105,1 млрд грн), "Укрэксимбанка" (59,1 млрд грн), "Укргазбанка" (13,8 млрд грн).

Далее по этому показателю следуют ПУМБ (13,8 млрд грн), "Райффайзен Банк Аваль" (11,8 млрд грн), "Альфа-Банк" (11,3 млрд грн), "Ситибанк" (9,2 млрд грн), "Универсал Банк" (7,1 млрд грн), "ОТП Банк" (6,4 млрд грн).

На начало 2021 года доля ОВГЗ в чистых активах "Приватбанка" составила 50,5%, "Ощадбанка" – 44,6%, "Укрэксимбанка" – 30,7%, "Укргазбанка" – 30%, ПУМБа – 18,3%, "Райффайзен Банка Аваль" – 10,6% , "Альфа-Банка" – 11,6%, "Ситибанка" – 32,9%, "Универсал Банка" – 21%, "ОТП Банка" – 10,8%.

При этом "Приватбанк", "Укргазбанк", "Ситибанк", "ОТП Банк" на начало года не имели долгов перед НБУ по рефинансированию. Объем обязательств "Укрэксимбанка" по кредитам рефинансирования составлял 16 млрд грн, "Ощабанка", – 5,5 млрд грн, ПУМБа – 4,2 млрд грн, "Райффайзен Банка Аваль" – 3,5 млрд грн, "Альфа-Банка" – 9,9 млрд грн, "Универсал Банка" – 2 млрд грн.

Как сообщалось, по итогам 2020 года Министерство финансов привлекло 382,3 млрд грн в госбюджет путем размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Из них 251,6 млрд грн были привлечены за счет размещения гривневых ОВГЗ, еще 130,8 млрд грн в эквиваленте привлечено от размещения номинированных в иностранной валюте ОВГЗ (3,8 млрд долл. и 0,8 млрд евро). На первичном рынке наибольший объем ОВГЗ приобрел "Приватбанк".

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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