ЕИБ выделил Украине 50 млн евро на COVID-вакцинацию

Украина получит 50 млн евро от Европейского инвестиционного банка на закупку вакцин для населения и современного холодильного оборудования для сети центров вакцинации.

Фото: telegram.org/@Denys_Smyhal

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Только что подписали соответствующие договоренности с президентом ЕИБ Вернером Хойером в штаб-квартире Банка в Люксембурге. Средства будут выделены из уже имеющегося проекта «Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины»", - написал глава Кабмина в телеграм-канале.

Фото: telegram.org/@Denys_Smyhal

Шмыгаль отметил, что ЕИБ также выделит Украине 270 млн евро на модернизацию международного аэропорта "Борисполь". Средства будут направлены на улучшение энергоэффективности, авиационной безопасности и операционной устойчивости аэропорта.

"Сотрудничество с ЕИБ позволит увеличить пассажиропоток до 56 млн в 2040 году", - добавил премьер-министр.

Как сообщалось, при условии вакцинации 10 млн человек Украина получит $30 млн от Всемирного банка.

Ранее Украина подписала с ЕИБ три кредитных соглашения на 640 млн евро.