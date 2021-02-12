Нацбанк определил порядок надзора за соблюдением прав потребителей финуслуг

Национальный банк определил порядок надзора за соблюдением банками законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг. Для этого регулятор утвердил соответствующее Положение, сообщает пресс-служба регулятора.

Нацбанк определил порядок надзора за соблюдением прав потребителей финуслуг
Фото: russian.rt.com

Соответствующее постановление Правления НБУ № от 09.02.21 вступает в силу с 13 февраля 2021 года.

Какова суть документа

Цель Положения — правильный правомерный надзор за тем, как банки придерживаются законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг и законодательства о рекламе.

Такой надзор позволит обеспечить:

  • раскрытие банками полной и достоверной информации о финансовых услугах, чтобы их клиенты принимали взвешенные решения;
  • соблюдение банками единых правил и требований действующего законодательства во взаимоотношениях с потребителями;
  • стимулирование банков к более ответственной позиции в отношении потребителей;
  • повысить защиту прав и интересов потребителей.

Как будет осуществляться надзор

Надзор будет осуществлять управление защиты прав потребителей финансовых услуг Нацбанка в следующих формах:

  • безвыездный надзор;
  • инспекционные проверки.

В поле зрения специалистов — договоры банков с клиентами, информация на сайтах банков и информация в рекламе, данные из открытых источников, а также отчетность учреждений. Отдельным источником информации о возможных нарушениях будут обращения граждан.

Также специалисты Нацбанка имеют право запрашивать у банков дополнительную информацию, документы или письменные объяснения.

Ответственность за нарушение прав потребителей имеет формы административных взысканий с должностных лиц банка, штрафных санкций к банкам и т. д. НБУ также имеет право применять и другие меры воздействия.

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