Нацбанк определил порядок надзора за соблюдением прав потребителей финуслуг
Национальный банк определил порядок надзора за соблюдением банками законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг. Для этого регулятор утвердил соответствующее Положение,
Соответствующее постановление Правления НБУ
Какова суть документа
Цель Положения — правильный правомерный надзор за тем, как банки придерживаются законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг и законодательства о рекламе.
Такой надзор позволит обеспечить:
- раскрытие банками полной и достоверной информации о финансовых услугах, чтобы их клиенты принимали взвешенные решения;
- соблюдение банками единых правил и требований действующего законодательства во взаимоотношениях с потребителями;
- стимулирование банков к более ответственной позиции в отношении потребителей;
- повысить защиту прав и интересов потребителей.
Как будет осуществляться надзор
Надзор будет осуществлять управление защиты прав потребителей финансовых услуг Нацбанка в следующих формах:
- безвыездный надзор;
- инспекционные проверки.
В поле зрения специалистов — договоры банков с клиентами, информация на сайтах банков и информация в рекламе, данные из открытых источников, а также отчетность учреждений. Отдельным источником информации о возможных нарушениях будут обращения граждан.
Также специалисты Нацбанка имеют право запрашивать у банков дополнительную информацию, документы или письменные объяснения.
Ответственность за нарушение прав потребителей имеет формы административных взысканий с должностных лиц банка, штрафных санкций к банкам