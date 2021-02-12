Марченко о курсе: Рекомендую не обращать внимания на незначительные колебания

Национальный банк имеет достаточно резервов для удержания валютного курса. Об этом заявил в интервью УНИАН министр финансов Сергей Марченко.

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Советы от министра

«Рекомендую не обращать внимания на незначительные колебания курса. Резервов у Национального банка достаточно, чтобы удержать курс. Оснований для ухудшения курсовой динамики не вижу», — отметил он.

По словам министра, есть все основания для стабильности курса национальной валюты, который был стабильным и в прошлом году, вопреки кризису. В марте 2020 года, перед введением карантина, наблюдалась спекулятивная атака, но это было временным явлением.

Что касается тенденции укрепления курса гривны в последние недели, то, по словам Сергея Марченко, это типичное сезонное укрепление национальной валюты.

«У нас перед посевной кампанией обычно обменивают валюту для закупки топлива, удобрений, семян. Вспомните, еще две недели назад был другой тренд», — подчеркнул он.

Прогноз ICU

На этой неделе укрепление курса вероятно продолжится до уровня 27,5 грн/$ при активном сдерживания этого движения со стороны НБУ .

Кроме того, гривна может постепенно дойти до отметки 27,0 грн/$ до конца месяца — как под влиянием нерезидентов, так и резидентов, которые будут продавать валюту, в частности, для уплаты квартальных налогов.

Что происходило на прошлой неделе

За прошедшую неделю гривна усилилась на 1,5% и завершила неделю на уровне 27,71/$, что стало следствием дальнейшего смещения баланса на валютном рынке в пользу предложения.

Учитывая объемы приобретения облигаций нерезидентами, большими продавцами были не только они, считают эксперты. «Вероятно, благоприятная конъюнктура на мировых товарных рынках приводит к увеличению продажи экспортной выручки», — отметил старший финансовый аналитик ICU Тарас Котович.