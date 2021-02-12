Марченко о курсе: Рекомендую не обращать внимания на незначительные колебания

Национальный банк имеет достаточно резервов для удержания валютного курса. Об этом заявил в интервью УНИАН министр финансов Сергей Марченко.

Марченко о курсе: Рекомендую не обращать внимания на незначительные колебания
Фото: investory.news

Советы от министра

«Рекомендую не обращать внимания на незначительные колебания курса. Резервов у Национального банка достаточно, чтобы удержать курс. Оснований для ухудшения курсовой динамики не вижу», — отметил он.

По словам министра, есть все основания для стабильности курса национальной валюты, который был стабильным и в прошлом году, вопреки кризису. В марте 2020 года, перед введением карантина, наблюдалась спекулятивная атака, но это было временным явлением.

Что касается тенденции укрепления курса гривны в последние недели, то, по словам Сергея Марченко, это типичное сезонное укрепление национальной валюты.

«У нас перед посевной кампанией обычно обменивают валюту для закупки топлива, удобрений, семян. Вспомните, еще две недели назад был другой тренд», — подчеркнул он.

Прогноз ICU

На этой неделе укрепление курса вероятно продолжится до уровня 27,5 грн/$ при активном сдерживания этого движения со стороны НБУ .

Кроме того, гривна может постепенно дойти до отметки 27,0 грн/$ до конца месяца — как под влиянием нерезидентов, так и резидентов, которые будут продавать валюту, в частности, для уплаты квартальных налогов.

Что происходило на прошлой неделе

За прошедшую неделю гривна усилилась на 1,5% и завершила неделю на уровне 27,71/$, что стало следствием дальнейшего смещения баланса на валютном рынке в пользу предложения.

Учитывая объемы приобретения облигаций нерезидентами, большими продавцами были не только они, считают эксперты. «Вероятно, благоприятная конъюнктура на мировых товарных рынках приводит к увеличению продажи экспортной выручки», — отметил старший финансовый аналитик ICU Тарас Котович.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Нафтогаз" впервые потерял статус крупнейшего импортера газа"Нафтогаз" впервые потерял статус крупнейшего импортера газа
ММКИ в январе 2021 года нарастил выпуск проката на 22,5%ММКИ в январе 2021 года нарастил выпуск проката на 22,5%
Азовсталь в январе снизила выпуск общего проката на 1%Азовсталь в январе снизила выпуск общего проката на 1%
Днепровский меткомбинат в январе перевыполнил план по выпуску сталиДнепровский меткомбинат в январе перевыполнил план по выпуску стали
Верховная Рада одобрила запрет на размещение рекламы на дорогахВерховная Рада одобрила запрет на размещение рекламы на дорогах
Блок рекламы


Похожие новости
Объем непроведенных расходов на декабрь составил 190 миллиардов — МарченкоОбъем непроведенных расходов на декабрь составил 190 миллиардов — Марченко
Госказначейство финансирует только обоснованные расходы — МарченкоГосказначейство финансирует только обоснованные расходы — Марченко
Украина завершает переговоры с МВФ по бюджету-2021 — МарченкоУкраина завершает переговоры с МВФ по бюджету-2021 — Марченко
На АЗС проводят махинации с фискальными чеками. Налоговики призвали обращать вниманиеНа АЗС проводят махинации с фискальными чеками. Налоговики призвали обращать внимание
Украина может не получить почти $5 миллиардов — МарченкоУкраина может не получить почти $5 миллиардов — Марченко
Отставание по доходам бюджета наверстали на 34 миллиарда — МарченкоОтставание по доходам бюджета наверстали на 34 миллиарда — Марченко
В НБУ говорят, что секретных договоренностей о курсе 30 грн/$ нетВ НБУ говорят, что секретных договоренностей о курсе 30 грн/$ нет
Марченко: за последние месяцы детенизация составила 15-20% НДСМарченко: за последние месяцы детенизация составила 15-20% НДС
Проект госбюджета-2021 предусматривает 150 млрд гривен на ремонт дорог, - МарченкоПроект госбюджета-2021 предусматривает 150 млрд гривен на ремонт дорог, - Марченко
Марченко надеется получить транш от МВФ. Запланировано еще два до конца годаМарченко надеется получить транш от МВФ. Запланировано еще два до конца года
Последние новости
Подгружаем последние новости