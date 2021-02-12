Амстердам отобрал у Лондона титул главного центра торговли акциями в Европе
Столица Нидерландов получила статус крупнейшего центра торговли акциями в Европе после того, как Великобритания вышла из единого рынка Евросоюза из-за Brexit. Об этом сообщает
Торги на биржах
В среднем в январе акции на фондовой бирже Амстердама торговались объемом 9,2 млрд евро ежедневно. В то же время, в Лондоне этот показатель составлял 8,6 млрд евро.
Для сравнения, в 2020 году средний суточный показатель Лондона составил 17,5 млрд евро — это были самые большие объемы в Европе. Вслед за Лондоном располагалась Франкфуртская биржа (5,9 млрд евро в сутки), а Амстердам, вырвавшийся на первое место, был шестым с оборотом в 2,6 млрд евро.
В Лондонском Сити, одном из крупнейших финансовых центров мира, предупреждали о таких последствиях выхода из единого рынка ЕС без необходимого нормирования торговли услугами, в частности, финансами, которые в Brexit обеспечивали более 10% налоговых поступлений Великобритании.
Прогнозы
Представители биржи ожидают, что «смещение» финансов из Лондона в Амстердам останется постоянным, поскольку ЕС придерживается позиции о торговле номинированных в евро акций только в ЕС.
В то же время, разрыв может уменьшиться после начала торговли швейцарскими акциями в Лондоне в этом месяце, дневной объем торговли которыми сейчас составляет 250 млн евро.
Напомним
31 декабря Великобритания потеряла доступ к единому рынку, а ЕС не позволял инвесторам в блоке торговать акциями европейских компаний, таких как Airbus и BNP Paribas, из Великобритании. Это привело к ежедневному оттоку акций из Лондона на сумму более 6 млрд евро с начала года.