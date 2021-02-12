Зеленский подписал закон об «инвестнянях»

Президент Владимир Зеленский 10 февраля подписал закон «О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украину», который Рада принял в декабре 2020 года. Об этом сообщает Офис президента.

Зеленский подписал закон об «инвестнянях»
Фото: mind.ua

Что предусматривает закон

«Этот документ будет способствовать восстановлению инвестиционной активности в Украине после кризисного 2020 года.

Закон предусматривает предоставление государственной поддержки украинским и иностранным инвесторам с общей суммой инвестиций от 20 млн евро", — говорится в сообщении.

«В частности, определена возможность получения налоговых льгот, обеспечение инвестиционных проектов объектами смежной инфраструктуры, предоставление преимущественного права землепользования земельными участками государственной или коммунальной собственности для реализации инвестиционных проектов, закрепление гарантий инвестора путем заключения прямого договора с правительством Украины.

При этом общий объем государственной поддержки не должен превышать 30% от суммы инвестиций в проект", — добавили в ОП.

Согласно закона, поддержка будет предоставляться предприятиям, которые работают в перерабатывающей промышленности, транспортной отрасли, образовании, научной и научно-технической областях; здравоохранении, искусстве, культуре, спорте, туризме и курортно-рекреационной сфере.

«Также предусмотрено создание специальной правительственного уполномоченного учреждения, которое будет заниматься сопровождением инвестиционных проектов, помощи инвесторам от начала проекта и в течение всего времени его продолжительности», — говорится в сообщении.

Напомним

  • В июле Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект № «О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями».

  • Зеленский, еще во время Всемирного экономического форума в Давосе в январе 2020 года, заявил, что украинская власть подготовила программу Investment nanny, чтобы стимулировать иностранные компании вкладывать средства в Украину.

  • Инвесторы с начала кризиса вывели из рынков развивающихся стран рекордные $ 83 млрд. Это самый большой отток капитала в истории, заявила глава МВФ Кристалина Георгиева.

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