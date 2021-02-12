Зеленский подписал закон об «инвестнянях»

Президент Владимир Зеленский 10 февраля подписал закон «О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украину», который Рада принял в декабре 2020 года. Об этом сообщает Офис президента.

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Что предусматривает закон

«Этот документ будет способствовать восстановлению инвестиционной активности в Украине после кризисного 2020 года.

Закон предусматривает предоставление государственной поддержки украинским и иностранным инвесторам с общей суммой инвестиций от 20 млн евро", — говорится в сообщении.

«В частности, определена возможность получения налоговых льгот, обеспечение инвестиционных проектов объектами смежной инфраструктуры, предоставление преимущественного права землепользования земельными участками государственной или коммунальной собственности для реализации инвестиционных проектов, закрепление гарантий инвестора путем заключения прямого договора с правительством Украины.

При этом общий объем государственной поддержки не должен превышать 30% от суммы инвестиций в проект", — добавили в ОП.

Согласно закона, поддержка будет предоставляться предприятиям, которые работают в перерабатывающей промышленности, транспортной отрасли, образовании, научной и научно-технической областях; здравоохранении, искусстве, культуре, спорте, туризме и курортно-рекреационной сфере.

«Также предусмотрено создание специальной правительственного уполномоченного учреждения, которое будет заниматься сопровождением инвестиционных проектов, помощи инвесторам от начала проекта и в течение всего времени его продолжительности», — говорится в сообщении.

Напомним