Пандемия обрушила ВВП Великобритании до минимума за 300 лет

Пандемия обрушила ВВП Великобритании до минимума за 300 лет

По итогам 2020 года, валовой внутренний продукт Великобритании снизился на 9,9%, что является самым большим падением с 1709 года во время чрезвычайно холодной зимы в Европе. Как передает Укринформ, об этом сообщает Sky News.

По данным Офиса национальной статистики, рекордное ежегодное падение ВВП вызвано беспрецедентными локдаунами и другими ограничениями, которые были введены для борьбы с распространением коронавируса (COVID-19) в стране.

Отмечается, что по итогам второго квартала прошлого года британское ВВП упало на рекордные 20% после первого локдауна. Однако затем после отмены локдауна и увеличения тестирования ситуация улучшилась.

"Ослабление ограничений во многих частях Великобритании привело к тому, что элементы экономики в декабре восстановили некоторые утраченные позиции", - заявил представитель Офиса Джонатан Атоу.

Он добавил, что экономика страны в прошлом году побила предыдущий рекорд по падению ежегодного ВВП, которое было почти в два раза меньше.

МинПром по материалам Укринформ

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