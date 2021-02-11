Старейший банк США начнет работать с биткоином

Старейший банк в США и крупнейший в мире депозитарный банк Bank of New York Mellon будет хранить и проводить операции с криптовалютой в интересах своих клиентов. Об этом пишет РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.

Фото: nytimes.com

Компания разрабатывает специальную платформу, которая позволит проводить транзакции с цифровыми деньгами так же, как это происходит с традиционными активами.

«Цифровые активы становятся частью мейнстрима», — отметил исполнительный директор BNY Mellon по обслуживанию активов и цифровому бизнесу Роман Регельман.

Когда будут доступны

Предполагается, что криптовалютные сервисы станут доступны для клиентов банка уже в этом году. В банке на данный момент затрудняются оценить возможную сумму поступлений в цифровых активах.

По словам Регельмана, пока управляющим активами при работе с криптовалютой приходится использовать сторонние кастодиальные сервисы.

BNY Mellon сформировал команду, которая будет искать возможности включения цифровых активов во все направления деятельности банка. Регельман считает, что в течение 3 лет криптовалюты будут полностью внедрены в традиционную инфраструктуру Уолл-стрит.

Bank of New York Mellon

The Bank of New York Mellon — американская холдинговая компания; образовалась в 2007 году в результате слияния The Bank of New York и Mellon Financial Corporation.