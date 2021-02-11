Нерезиденты увеличили вложения в ОВГЗ. Портфель вырос до 100,5 миллиарда

С декабря 2020 года портфель иностранных инвесторов в государственных облигациях увеличился на 33%, или на 25,2 млрд грн, и по состоянию на 11 февраля составляет 100,5 млрд грн. Об этом сообщается на сайте Национального банка.

Нерезиденты увеличили вложения в ОВГЗ. Портфель вырос до 100,5 миллиарда

Кто покупает ОВГЗ

Согласно данным, больше, чем нерезиденты, гособлигации покупали банки и юридические лица.

  • Портфель банков вырос на 62,7 млрд грн
  • Портфель юрлиц вырос на 27,6 млрд грн
  • Физлица увеличили объем инвестиций в облигации на 4,1 млрд грн.
  • Портфель НБУ уменьшился на 2,5 млрд грн.

Почему такой спрос

Спрос на долговые обязательства украинского правительства провоцирует высокая доходность, по которой Министерство финансов привлекает средства в государственный бюджет.

На последних аукционах 9 февраля средневзвешенная доходность по годовым бумагам составила 11,15%, а по 6-месячным — 9,89% годовых.

Нерезиденты и ОВГЗ

В 2020 году иностранные инвесторы сократили свой портфель ОВГЗ почти на $2 млрд, или 42%, поскольку Украина впала в рецессию из-за пандемии коронавируса. Но со середины декабря иностранные инвесторы купили облигаций на 10,3 млрд грн ($368 млн).

«Ставки постепенно растут, и растет глобальный интерес к рискованным активам на фоне ожиданий восстановления роста мировой экономики», — считают аналитики из Райффайзен Банка Аваль.

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