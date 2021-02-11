Брат Маска продал акции Tesla на $25,6 миллиона. Акции компании упали

Член совета директоров Tesla Кимбал Маск, младший брат Илона Маска, продал акции производителя электрокаров на $25,6 млн. Об этом следует из направленных в комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) документов, пишет РБК.

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Что известно о продаже акций

Кимбал Маск продал пакет из 30 тыс. акций компании 9 февраля 2021 года по средней цене $852,12 за бумагу.

В среду, 10 февраля, акции Tesla упали на 5,3% и закрылись на уровне $804,82. За прошлый год стоимость бумаг производителя электромобилей выросла на 743%, а в этом году акции подорожали еще на 14%.

В результате сделки объем акций Tesla, которыми владеет Кимбал Маск, сократился до 599,74 тыс. бумаг. Этот пакет стоит примерно $483 млн, подсчитали в Bloomberg.

Согласно данным, собранным агентством, инсайдерам Tesla принадлежит 19,6% акций компании. Капитализация Tesla составляет около $772,5 млрд.

Кто такой Кимбал Маск

Младший брат Илона Маска является одним из девяти директоров компании Tesla, ему принадлежат 10% акций.

Он также является исполнительным директором и соучредителем The Kitchen Restaurant Group, которой принадлежит сеть ресторанов в США .

Кимбал Маск также входит в совет директоров сети ресторанов Chipotle и космической компании SpaceX.