Нехватка предложения горячекатаного проката в США толкает цены вверх

Увеличенные сроки выполнения заказов на прокат на внутреннем рынке, высокие цены и более низкие фьючерсные цены удерживают многих покупателей стали в США от турецких и других импортных предложений горячекатаного проката (HRC).



Нехватка предложения в США привела к тому, что цены на HRC достигли рекордного уровня, достигнув 1220 долл. за короткую тонну, по оценке Argus вчера. Высокие цены совпали с ростом мировых цен.



15 января турецкий HRC достиг пика в размере более 712 долл. за тонну. 24 декабря цены на CFR во Вьетнаме достигли максимальной отметки почти в 647 долл. за тонну, тогда как цены на HRC fob в Тяньцзине, Китай , достигли максимума более 621 долл. за тонну 22 декабря.



С тех пор цены упали до 676 долл. за тонну в Турции, 591,50 долл. за тонну во Вьетнаме и 581 долл. за тонну в Китае.



Каждая из этих трех стран подлежит тарифу на импортную сталь в размере 25% по разделу 232, введенному бывшим президентом Дональдом Трампом в марте 2018 года, добавляя к цене стали от 145 до 169 долл. за тонну, не включая фрахт и другие расходы.



Хотя все больше покупателей и трейдеров из США проявили интерес к импорту HRC, особенно из Турции, сохраняются опасения по поводу того, где цены сравниваются с фьючерсными ценами.



