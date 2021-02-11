ArcelorMittal решила возобновить выплату дивидендов

ArcelorMittal, крупнейший в мире производитель стали, представил новый план сокращения затрат на 1 млрд долл. и возобновил выплату дивидендов после более высоких, чем ожидалось, доходов в четвертом квартале.



В четверг ArcelorMittal заявил, что спрос на сталь вырастет в 2021 году на 4,5–5,5%, при этом ожидается рост собственных поставок.



Компания заявила в четверг, что ее базовая прибыль (EBITDA) за четвертый квартал, показатель, за которым чаще всего следят участники рынка, составила 1,73 млрд долл., что почти вдвое больше, чем год назад, и намного выше среднего прогноза в 1,47 млрд долл. по опросу компании.



ArcelorMittal заявила, что извлекла выгоду из постепенного восстановления спроса на сталь, что привело к увеличению поставок стали и повышению рентабельности, а также к улучшению показателей добычи.



В компании заявили, что начинают новую программу сокращения фиксированных затрат на 1 миллиард долларов, которая будет полностью завершена к 2022 году, включая повышение производительности и сокращение штата корпоративного офиса на 20%.



ArcelorMittal заявила, что возобновит выплату дивидендов с первоначальной выплатой 0,30 долл. на акцию в июне, и заявила, что вернет акционерам еще 570 млн долл. в рамках новой программы обратного выкупа акций в 2021 году.

