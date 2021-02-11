Нефтегазовая компания Saudi Aramco обогнала по капитализации Microsoft

Нефтегазовая компания Saudi Aramco обогнала по капитализации Microsoft

Нефтегазовая госкомпания Saudi Aramco всего за неделю смогла вернуться на второе место в списке крупнейших по капитализации компаний мира. Она сместила Microsoft на третью строчку, первой остается Apple, передает angi.

По итогам торгов 10 февраля капитализация Saudi Aramco составила примерно $1,836 трлн, тогда как стоимость Microsoft равна $1,831 трлн. Таким образом, Aramco снова стала второй по уровню капитализации в мире; до этого на протяжении недели это место занимала Microsoft.

Крупнейшей по капитализации компанией мира остается американская корпорация Apple, чья стоимость превышает $2 трлн. В сентябре Apple уступала первое место Saudi Aramco, но затем вновь захватила лидерство.

Также за минувшие сутки Facebook обошла по уровню капитализации компанию Tesla — $774,2 млн против $772,5 млн. Акции калифорнийского производителя электромобилей демонстрировали сильное ралли в ноябре-январе и подскочили в цене вдвое за это время. Это помогло компании электромобилей Tesla обойти по капитализации Facebook, а ее главе Илону Маску подняться на первую строчку в рейтинге богатейших людей мира.

МинПром по материалам enkorr

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