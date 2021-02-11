Цены на платину выросли до шестилетнего максимума

Стоимость платины превысила $ 1,2 тыс.

Цены на платину выросли до шестилетнего максимума
Фото: www.russianboston.com

Цены на платину выросли до шестилетнего максимума на фоне опасений, что восстановление активности в промышленности и строгие правила по выбросам сократят предложение металла.

В среду, 10 февраля, цены выросли на 6,1% и составили 1 252,8 доллара США за унцию, пишет Bloomberg.

Платина используется в основном для нейтрализации выбросов вредных веществ в автомобилях с двигателем внутреннего сгорания. Кроме того, для производства таких катализаторов используют палладий. Однако огромная разница в ценах между ними (цена палладия - $ 2380 за унцию), а также высокие требования из-за ужесточения нормативов по выбросам в атмосферу повысили ожидания, что платина будет использоваться больше, чем палладий.

В этом году платина превзошла многих конкурентов после того, как большую часть прошлого года отставала в росте от других металлов. Поставки платины сократились на 20% из-за прекращения производства во время пандемии.

Напомним, в августе цена на золото впервые в истории выросла выше $ 2000 за унцию.

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