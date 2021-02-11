Цена автогаза преодолела отметку в 15 грн за литр

Цена автогаза преодолела отметку в 15 грн за литр

Средняя цена сжиженного газа 11 февраля в сетях АЗС повысилась на 20 копеек – до 14,68 грн/л, а в крупнейших сетях превысила 15 грн.
Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", передает enkorr.

В сетях ОККО и WOG этот вид топлива подорожал на 30 и 61 коп. – до 15,29 и 15,48 грн/л соответственно. На 20 копеек автогаз подорожал на станциях "БРСМ-Нафта" – до 14,62 грн за литр.

AMIC и Shell повысили цены на 11 и 18 коп./л – до 14,15 и 14,66 грн/л соответственно. В сетях KLO и "Авантаж 7" цены выросли на 20 коп./л.

Такие сети, как Glusco, "Автотранс", "Овис", BVS, Chipo, Prime, "Автопорт", Marshal, Motto и др. увеличили цифры ценников на автогаз на 10-30 коп./л.

Как собщалось, 10 февраля розничные сети АЗС 10 февраля подняли цены на бензины и дизельное топливо в пределах 10-50 копеек за литр.

МинПром по материалам enkorr

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