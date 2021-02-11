Акции производителей марихуаны взлетели

Цена бумаг канадского производителя марихуаны Canopy Growth подскочила на 12% 9 февраля после публикации финансовой отчетности за квартал. Акции продолжали расти 10 февраля — на 6% в ходе премаркета. Об этом пишет РБК.

Фото: liga.net

Canopy Growth

Выручка компании выросла на 23% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.

Canopy Growth остается убыточной компанией, но уже три квартала подряд сокращает потери. Также стало известно, что компания планирует получить прибыль уже через год — это вызвало у инвесторов рост оптимизма не только по поводу компании, но и отрасли в целом.

Tilray

Акции Tilray 9 февраля подорожали сразу на 40%, а на премаркете — еще на 25%. Канадская компания заключила соглашение с британским производителем медицинского каннабиса Grow Pharma, который будет импортировать продукты Tilray в Великобританию.

Согласно условиям сделки, Tilray ожидает, что уже к марту сможет начать поставки пациентам, получающим рецепты либо от частных врачей, либо от Национальной службы здравоохранения Великобритании.

OrganiGram Holdings

Стоимость акций OrganiGram Holdings, которая в январе отчиталась о 30-процентном росте чистого дохода от продаж каннабиса для рекреационного использования, выросла в ходе торгов 9 февраля на 32% и на 36% — на премаркете 10 февраля.

Aphria

Бумаги Aphria подорожали на 25%, а на постмаркете 9 февраля прибавили еще 23%. В декабре 2020 года Aphria и Tilray объявили о слиянии — объединенная компания станет одной из крупнейших мировых компаний по производству каннабиса.

Aurora Cannabis

Котировки Aurora Cannabis в ходе торгов 9 февраля подорожали только на 5%, а на постмаркете того же дня — уже на 16%.

HEXO

Канадский производитель марихуаны HEXO подорожал на 10% в ходе последней основной сессии торгов и еще на 10% на премаркете в среду.

Кто стоит за ростом котировок

По данным Reuters, за ростом котировок могут стоять не объективные факторы, а пользователи форума Reddit. Пост про каннабис-компании появился в треде WallStreetBets, с которого ранее начался взрывной рост стоимости акций GameStop и AMC Entertainment. В сообщении указано, что у бумаг Tilray и Aphria есть больше возможностей для роста. За двенадцать часов пост понравился уже 10 тыс. пользователям.

Среди фундаментальных факторов, влияющих на отрасль и котировки, — легализация марихуаны в США .

После выборов в ноябре 2020 года 15 штатов разрешают продажу каннабиса как для медицинского, так и для рекреационного использования, а еще 20 штатов разрешают только медицинское применение. В понедельник, 8 февраля, за легализацию проголосовал совет Вирджинии — теперь документ должен подписать глава штата.

На федеральном уровне каннабис остается нелегальным — это значит, что компании отрасли не могут получить банковский кредит и платят повышенные налоги.