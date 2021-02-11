Mastercard начнет работать с криптовалютой в 2021 году. Будет поддерживать стейблкоины

В 2021 году Mastercard начнет работать с несколькими криптовалютами в рамках своей международной платежной системы. Об этомпишет РБК.

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Какие валюты будет поддерживать Mastercard

Исполнительный вице-президент компании по цифровым активам, блокчейн-технологиям и партнерству Радж Дамодаран подчеркнул, что компания не намерена поддерживать все существующие криптовалюты, многие из которых пока не отвечают ее требованиям.

Дамодаран отметил, что в первую очередь речь идет о поддержке стейблкоинов — криптовалют, обеспеченных реальными активами.

В Mastercard считают, что цифровые деньги должны обеспечивать стабильность, чтобы люди могли использовать их для повседневных транзакций, а не для инвестиций.

«Наша философия в отношении криптовалют проста: все дело в выборе. Mastercard не ставит своей целью рекомендовать вам начать использовать криптовалюты. Наша цель в том, чтобы позволить покупателям, продавцам и представителям бизнеса переводить средства, традиционные или криптовалютные, так, как они захотят. Это должен быть ваш выбор, это ваши деньги», — говорится в заявлении компании.

В публикации также сообщается, что Mastercard активно сотрудничает с несколькими крупными центральными банками по всему миру. Платежная система содействует финансовым регуляторам в разработке цифровых валют центральных банков (CBDC).

Что такое стейблкоины

Стейблкоины — это цифровые активы, предназначенные для имитации курса фиатных валют, таких как доллар или евро. Они позволяют пользователям дешево и быстро обмениваться стабильной валютой в любой точке мира.

Есть несколько видов стейблкоинов, каждый из которых имеет разную привязку своих единиц к фиатной валюте.

Фиатно-обеспеченные стейблкоины

Самый популярный вид стейблкоина — это тот, который напрямую привязан к фиатной валюте в соотношении 1:1. Мы также называем это фиатно-обеспеченными стейблкоинами. Центральный эмитент (или банк) хранит определенную сумму в резервной валюте и выпускает пропорциональное количество токенов.

Крипто-обеспеченные стейблкоины

Крипто-обеспечение стейблкоинов отражает их фиатные копии с основным отличием в том, что криптовалюта используется как залог. Однако по причине того, что криптовалюта является цифровой, исключительно смарт-контракты обрабатывают выпуск единиц.

Алгоритмические стейблкоины

Алгоритмические стейблкоины не основываются на привязке к фиату или криптовалюте. Вместо этого, стабильность цены достигается исключительно алгоритмами и смарт-контрактами, которые осуществляют управление поставкой выпуска токенов. С функциональной точки зрения, их денежно-кредитная политика имеет общие черты с управлением национальными валютами в лице центральных банков.

Напомним

Ранее стало известно, что платежный гигант Visa анонсировал выпуск собственной системы (API) для покупки криптовалют, которая будет интегрирована банками.

Запуск продукта запланирован на конец текущего года. Первым пользователем сервиса станет цифровой банк First Boulevard.