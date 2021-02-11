Вкладчики Мисто Банка уже получили почти 60% гарантированного возмещения — ФГВФЛ

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выплатил уже более 179,8 млн грн вкладчикам Мисто Банка, находящегося в стадии ликвидации. Это составляет 59% общей суммы выплат гарантированного возмещения, сообщила пресс-служба Фонда.

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Всего произведено более 1,8 тыс. выплат по вкладам, которые не превышают 200 тыс. грн и полностью гарантированы государством.

Как получить возмещение

Вкладчики Мисто Банка могут быстро и удобно получить свои деньги через любое отделение каждого из банков-агентов Фонда, которые присоединились к автоматизированной системы выплат:

Кредобанк Правэкс Банк Альфа-Банк Укргазбанк ПУМБ ТАСкомбанк Идея Банк банк «Пивденный» Приватбанк Универсал Банк Ощадбанк

Для получения средств вкладчикам необходимо обратиться в один из перечисленных банков-агентов Фонда с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность, и идентификационным номером.

Выплаты осуществляются в размере вклада, включая проценты, начисленные на день начала процедуры вывода банка с рынка. Но эта сумма не может превышать 200 тыс. грн независимо от количества вкладов в одном банке.

Ранее

Фонд начал выплаты гарантированного возмещения вкладчикам Мисто Банка с 15 января 2021 года.

Более 75% вкладчиков Мисто Банка (более 2 тыс. человек) получат вклады в полном объеме. Размер их вкладов не превышает гарантированную Фондом сумму в 200 тыс. грн.

Общая сумма выплат гарантированного возмещения вкладчикам этого банка составляет около 302 млн грн.

Напомним

Процедура ликвидации Мисто Банка была начата 27 января 2021 года. Она продлится до 26 января 2024 года включительно.

Банк был отнесен к категории неплатежеспособных на основании решения НБУ от 26 января 2021 года.