Рынок криптовалют превзошел Google по капитализации

Рынок криптовалют впервые превзошел Google по капитализации. По состоянию на 10 февраля оценка всех цифровых монет составляет $1,413 млрд, согласно данным Coinmarketcap. Об этом пишет РБК.

Рынок криптовалют превзошел Google по капитализации
Фото: investory.news

Операция-капитализация

Капитализация акций Alphabet (материнская компания Google) на бирже NASDAQ днем 10 февраля составляет $1,404 трлн.

Большинство монет стали резко дорожать после того, как Tesla объявила о покупке биткоинов на $1,5 млрд.

При этом суммарная капитализация криптовалют отстает от Apple (капитализация в $2,2 трлн), Microsoft ($1,8 трлн) и Amazon ($1,6 трлн).

Акции Google

В 2015 году все акции Google были преобразованы в Alphabet, на NASDAQ они торгуются под тикерами GOOGL (класс А) и GOOG (класс С). В первом случае держатели получают право голоса, во втором — нет.

Крипта

Во время последней волны роста биткоин и Ethereum обновили исторические максимумы стоимости выше $48 тыс. и $1,8 тыс. соответственно. В то же время стоимость токена биржи Binance BNB приближалась к отметке в $150.

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