За год в Украине оформлено 34 706 э-лимитов. В какие страны инвестируют украинцы

За прошлый год украинцы оформили 34706 э-лимитов на перевод средств за границу, из которых более 77% (26?719) через Приватбанк. Об этом говорится в сообщении банка.

За год в Украине оформлено 34 706 э-лимитов. В какие страны инвестируют украинцы
Фото: mind.ua

По сравнению с 2019 годом количество оформленных электронных лимитов выросло более чем втрое (26719 против 7200).

Общая сумма оформленных через Приватбанк лимитов в 2020 году составила в эквиваленте $137,6 млн, а в среднем украинцы в прошлом году инвестировали за границу чуть больше $5 тыс.

Сколько оформлено э-лимитов

В отличие от 2019 года, когда э-лимиты преимущественно оформлялись для размещения средств на зарубежных счетах, в 2020 украинцы чаще всего оформляли разрешения на вывоз валюты для покупки ценных бумаг мировых компаний.

Именно на инвестиции за границу в банке было оформлено 66% (17) э-лимитов, 33% (8842) — на размещение средств на зарубежном личном счете и 1% (214) — на страхование жизни за рубежом.

Страны-лидеры

Бесспорным лидером для инвестирования средств украинцев остаются США — за 2020 для инвестиций в американские компании оформлено 14607 э-лимитов.

На втором месте Кипр — 2868 э-лимитов, также популярны переводы на банковские счета в странах, где больше всего украинских заробитчан — Польша (2124) и Испания (1662).

Больше всего инвестированных за границу средств украинцы перечислили в долларах (70%), также популярны евро (25%) и польский злотый (4,5%).

Как инвестировать в зарубежные активы

Чтобы инвестировать в зарубежные активы через Приватбанк, достаточно оформить заявку онлайн в Приват24.

Приватбанк поможет получить э-лимиты бесплатно, кроме того, банк обеспечивает поддержку клиентам на всех этапах оформления и отправки платежа.

Что такое э-лимит

Э-лимит — электронный лимит операций клиента, в рамках которого Нацбанк позволяет отправлять переводы за границу для:

  • инвестиций за границу (например, покупка акций иностранных компаний)
  • размещение средств на собственных счетах в иностранных финучреждениях;
  • выполнения обязательств перед нерезидентами по договорам страхования жизни.

Система электронных лимитов начала действовать 7 февраля 2019.

Сколько можно вывести за границу

С 4 февраля 2021 года э-лимит составляет 200 тыс. евро. То есть именно эту сумму физлицо может перевести за границу в течение года. До этого э-лимит ограничивался 100 тыс. евро.

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