В Китае растет выпуск алюминия и меди

В Китае растет выпуск алюминия и меди

По данным китайского издания Shanghai Metals Market (SMM), в январе текущего года в стране было произведено 798,3 тыс. т катодной меди, что на 7,4% меньше, чем в декабре, но почти на 10% больше, чем в январе 2020 г.

В конце прошлого года некоторые заводы наращивали выпуск, чтобы выполнить годовой план, а сейчас вернулись к нормальной загрузке. Кроме того, китайские компании испытывают дефицит медного концентрата вследствие сокращения его импорта из Латинской Америки.

Тем не менее SMM прогнозирует, что за первые два месяца 2021 г. производство катодной меди в Китае достигнет 1,61 млн. т, на 14,3% больше, чем годом ранее. Правда, основной причиной этого роста будет эффект низкой базы, так как в феврале прошлого года ряд производителей меди простаивали из-за карантина.

В китайской алюминиевой отрасли между тем наблюдается рост, вызванный вводом в строй новых мощностей в конце прошлого года. По данным SMM, в январе объем производства первичного алюминия составил 3,32 млн т, что на 8,1% больше, чем в тот же месяц годом ранее.

Объем производства металлургического глинозема составил в январе 5,69 млн т, что на 2,4% превышает показатель годичной давности. Однако при этом ряд предприятий в провинциях Шаньси, Хэнань и Шаньдун работали со сниженной загрузкой из-за нехватки угля и перебоев в энергоснабжении.

На февраль SMM прогнозирует увеличение среднесуточного выпуска глинозема на 4,8% по сравнению с январем благодаря нормализации обстановки на энергорынке и выхода на полную мощность нового завода Wuchuan компании State Power Investment в провинции Гуандун.

Производство цинка в Китае между тем сократилось в январе на 2,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года до 542 тыс. т. Основной причиной спада стало снижение прибыльности заводов из-за низких тарифов на обогащение и рафинирование.

МинПром по материалам Металлургпром

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