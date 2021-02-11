Активисты подали в АМКУ заявление о создании искусственного дефицита электроэнергии ДТЭКом

Гражданам предлагают присоединиться.

Активисты подали в АМКУ заявление о создании искусственного дефицита электроэнергии ДТЭКом
Змиевская ТЭС
Фото: facebook.com/volodymyrgroysman

Общественные активисты 11 февраля подали в Антимонопольный комитет (АМКУ) заявление о злоупотреблении монопольным положением группой ДТЭК Рината Ахметова. об этом сообщает Бізнес.Цензор со ссылкой на платформу "Лига антитраста".

Эксперты на основании собранных доказательств пришли к выводу, что ДТЭК сознательно допустил создание ситуации, угрожающей отключениями электроэнергии для потребителей.

ДТЭК имеет долю 70% в тепловой генерации, тогда как признаком монополии является 35%. В заявлении в АМКУ указаны такие признаки злоупотребления монопольным положением компании Ахметова:

  • ДТЭК поставил на свои ТЭС угля значительно меньше установленных государством нормативов, в результате чего был создан рекордный для страны дефицит;
  • при этом с шахт ДТЭК на его ТЭС системно доставляется меньший объем угля, чем добыто (за два последних месяца 2020 разница составила 1 миллион тонн);
  • одновременно с этим 12 энергоблоков ДТЭК были выведены в незапланированный аварийный ремонт по инициативе группы;
  • как следствие, ДТЭК не выполнял требования оператора "Укрэнерго" о включении энергоблоков в работу;
  • также ДТЭК ограничил поставки угля на государственную компанию Центрэнерго, что привело к выводу из работы части ее блоков по причине отсутствия топлива.

"Все это в совокупности привело к тому, что в энергетической системе Украины возник дефицит, который мы не можем технологически покрыть никаким другим образом, кроме как импортом электричества из государства-оккупанта и Беларуси. Также это повлияло на рост цены электроэнергии более чем на 15%. Это уже не первый шантаж страны украинским энергетическим монополистом. Но на этот раз он был еще более жестоким и наглым", - отметила основательница "Лиги антитраста" Агия Загребельская, госуполномоченная АМКУ в 2015-2019 годах.

Антимонопольный комитет имеет юридические инструменты для пресечения злоупотреблений монополиста – штрафы, принудительный раздел, предварительное решение, обязательства. "Лига антитраста" предлагает всем гражданам приобщаться к обращению в АМКУ относительно действий ДТЭК.

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