Экс-главе банка "Аркада" сообщили новое подозрение (обновлено)

Паливоду будут судить за присвоение более 22 млн грн.

Бывшему главе правления одного из коммерческих банков сообщено о подозрении в растрате средств вкладчиков.

Сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали, что его действия нанесли клиентам банка ущерб более чем на 22 млн грн, сообщает пресс-центр СБУ .

Оперативники спецслужбы установили, что топ-менеджер банка разработал противоправную схему вывода средств вкладчиков из фондов финансирования строительства. Злоумышленник потратил деньги из резервного фонда, незаконно переведя их на счета двух связанных с банком компаний.

"Сейчас по месту жительства экс-главы правления ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.

Разоблачение проводилось Главным управлением по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБ Украины совместно со следственным отделом Печерского УП ГУ Нацполиции в г. Киеве под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 6.

Обновление. Речь идет о банке "Аркада" и его бывшем главе Константине Паливоде, сообщает LIGA.net со ссылкой на участника Объединенного актива инвесторов банка "Аркада", члена рабочей группы при Кабмине по вопросам содействия пострадавшим инвесторам Виталия Щербакова.

"Его (Паливоду, - ред.) полтора месяца назад отпустили под домашний арест. Сейчас по новому обвинению суд снова будет избирать меру пресечения. Возможно, Паливода опять окажется под стражей, как решит суд", - отметил Щербаков.

Напомним, что на основании решения правления Национального банка от 25 августа "Об отнесении АО АКБ "Аркада" к категории неплатежеспособных" в банке введена временная администрация.

6 августа правление НБУ отнесло банк "Аркада" к категории проблемных. Кроме того, регулятор ввел особый режим контроля за деятельностью банка "Аркада" и назначил куратора.

В начале сентября президента АТ АКБ "Аркада" Константина Паливоду арестовали с альтернативой внесения залога в размере 21 млн гривен по подозрению в присвоении 50 млн гривен финансирования строительства жилых комплексов "Эврика" и "Патриотика".

Ранее сообщалось, что экс-руководителю ГПЗКУ Саймону Чернявскому сообщено о подозрении в растрате более 9 млн гривен.