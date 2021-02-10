"Нафтогаз" на 20% повысил цену газа для поставщиков тепла в январе

НАК "Нафтогаз Украины" повысил стоимость газа для производителей тепловой энергии в январе на 20,1% - до 7 331,45 грн/тыс. куб. м.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В январе 2021 года оптовая цена на природный газ для производителей тепла, которым НАК «Нафтогаз Украины» поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), составит 7,33 грн за кубометр (без учета НДС и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами)", - сказано в сообщении.

В то же время в НАК отметили, что подписанный 9 февраля меморандум о взаимопонимании в сфере централизованного теплоснабжения с правительством, регулятором и мэрами городов предусматривает предоставление тепловикам отсрочки до 30 сентября 2021 года платежа на разницу между рыночной и фактической ценой газа.

Стороны также должны определить источник компенсации для тепловиков этой разницы в тарифах, и это будут не местные бюджеты.

6 февраля на сайте "Газ Правда" была размещена информация о том, что более 20 газоснабжающих компаний снизили январскую цену, установив ее на уровне предельной - 6,99 грн за кубометр. При том, что в январе стоимость газа в большинстве указанных компаний превышала 9,8 грн за кубометр.

Еще 4 компании по состоянию на вечер 8 февраля установили на январь цену ниже предельной - от 6,79 до 6,90 грн за кубометр. Зато одна компания, наоборот, подняла январскую цену кубометра газа на 48 коп. - до 8,58 грн.

По данным источников LB.ua, цену газа за январь снизили "по настоятельной просьбе" из Офиса президента.

Напомним, Кабинет министров на заседании 18 января утвердил предельную цену на газ до конца карантина или отопительного сезона 31 марта на уровне 6,99 гривен за кубометр. В среднем стоимость снизится на 30%, при этом для некоторых граждан - на 40%. Эта цена на 1,5 грн ниже той, что была в отопительном сезоне 2018-2019 годов.