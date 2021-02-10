Азовсталь в январе снизила выпуск общего проката на 1%

Азовсталь в январе снизила выпуск общего проката на 1%

Металлургический комбинат "Азовсталь" в январе 2021 года снизил производство общего проката, по оперативным данным, на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 375 тыс. тонн.

Как сообщил представитель предприятия, за этот период выплавка стали возросла на 1,7% - до 420 тыс. тонн, чугуна - на 4%, до 370 тыс. тонн.

В декабре "Азовсталь" выпустила около 390 тыс. тонн общего проката, 410 тыс. тонн стали, 355 тыс. тонн чугуна.

"Азовсталь" в 2020 году увеличила производство общего проката на 2,7% по сравнению с предыдущим годом – до 3,9 млн тонн, стали на 4,5% - до 4,2 млн тонн, чугуна на 9,4% - до 3,8 млн тонн.

МинПром по материалам uaprom.info

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