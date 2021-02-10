Экс-главу правления коммерческого банка будут судить за присвоение более 22 млн грн

СБУ разоблачила схему вывода средств вкладчиков из фондов финансирования строительства.

Экс-главу правления коммерческого банка будут судить за присвоение более 22 млн грн
Фото: Цензор

Бывшему главе правления одного из коммерческих банков сообщено о подозрении в растрате средств вкладчиков.

Сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали, что его действия нанесли клиентам банка ущерб более чем на 22 млн грн, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что топ-менеджер банка разработал противоправную схему вывода средств вкладчиков из фондов финансирования строительства. Злоумышленник потратил деньги из резервного фонда, незаконно переведя их на счета двух связанных с банком компаний.

"Сейчас по месту жительства экс-главы правления ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.

Разоблачение проводилось Главным управлением по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБ Украины совместно со следственным отделом Печерского УП ГУ Нацполиции в г. Киеве под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 6.

Ранее сообщалось, что экс-руководителю ГПЗКУ Саймону Чернявскому сообщено о подозрении в растрате более 9 млн гривен.

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