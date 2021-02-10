Внешний долг Украины втрое превышает средний показатель для стран с низким и средним доходом, - Татьяна Богдан

Поворотной точкой для долгов нефинансовых предприятий является уровень 90% ВВП , для долгов домашних хозяйств - 35-80% ВВП . При переходе через этот уровень будет наблюдаться тормозящий эффект кредитования на развитие экономики.

Недокредитование национальной экономики, как в Украине, сдерживает влияние глобальных негативных факторов, но следует учитывать деформацию в пользу внешнего финансирования.

Внешний совокупный долг Украины на уровне около 80% ВВП в три раза превышает средний показатель для стран с низким и средним доходом. Об этом во время круглого стола "Финансиализация мировой экономики и наращивание глобального долга: вызовы и возможности для Украины" сообщила директор по научной работе Growford Institute, доктор экономических наук Татьяна Богдан. Мероприятие организовано Growford Institute и Институтом Горшенина при поддержке интернет-портала LB.ua.

По мнению Богдан, накопление избыточных объемов долга генерирует дополнительные риски: утрата доступа для внешнего финансирования может трансформироваться в проблемы макрофинансовой нестабильности. Наряду с этим, деформации в пользу внешнего финансирования в секторах госуправления и нефинансовых корпораций повысят валютные риски долгов.

Драйвером наращивания государственных долгов для всех стран является экспансивная фискальная политика во времена пандемии. Поэтому экономики с более высокими уровнями государственных долгов будут более уязвимыми к финансовым потрясениям в будущем и будут чаще переживать кризисы.

При этом реструктуризация долгов не рассматривается как возможный вариант снижения бремени долгов у развитых стран, поскольку имеет длительные разрушительные эффекты для функционирования финансовых рынков и подрывает доверие к государству.