Сумма мирового долга достигла 277 трлн долларов - Татьяна Богдан

Во время пандемии коронавируса с новой силой начали проявляться процессы финансиализации, которые впервые стали набирать обороты в 80-х годах прошлого века и достигли апогея перед глобальным финансовым кризисом.

Об этом во время круглого стола "Финансиализация мировой экономики и наращивание глобального долга: вызовы и возможности для Украины" сообщила директор по научной работе Growford Institute, доктор экономических наук Татьяна Богдан. Мероприятие организовано Growford Institute и Институтом Горшенина при поддержке интернет-портала LB.ua.

Богдан представила масштабное научное исследование "Финансиализация мировой экономики и наращивание глобального оборота: вызовы и возможности для Украины". В работе исследованы глобальные финансово-экономические тренды в течение последних лет и во время пандемии коронавируса.

"Финансиализация - это рост роли финансовых рынков, мотивов, институтов и элит в функционировании экономического механизма. Основными негативными последствиями на финансовых рынках является усиление волатильности и надувание "пузырей", возможность быстрого распространения финансовых шоков и кризисов в будущем, а также непродуктивное использование части сбережений и снижение инвестиций в реальном секторе", - пояснила доктор экономических наук.

На примере США она объяснила, что с 1996 по 2017 год существенно увеличились банковские кредиты в частном секторе, капитализация фондового рынка, многократно увеличились облигации внешних займов предприятий. Кроме того, доля финансового сектора в ВВП США увеличилась с 4% до 8% ВВП . С начала коронакризиса происходил бум на фондовом рынке, и росли объемы эмитированной денежной массы.

Сумма глобального долга США с 2011 по 2020 годы увеличилась с 200 трлн долларов до 277 трлн долларов. Основными секторами, которые аккумулировали долги, были нефинансовые предприятия (задолженность на конец года 105% ВВП) и сектор общего государственного управления.

Федеральная резервная система США и Европейский центральный банк при коронакризисе применяли такие монетарные стимулы:

программы целевого долгосрочного рефинансирования банковских кредитов корпоративному сектору

чрезвычайные программы долгосрочного рефинансирования банков

спецпрограммы и отрицательные процентные ставки по программам рефинансирования кредитов малому бизнесу

расширение программы выкупа активов на рынке

прямое кредитование центральными банками надежных корпораций

прямое кредитование центробанками муниципалитетов и региональных органов

"В условиях действия таких стимулов быстро увеличивались объемы денежной массы. В результате прогнозируется повышение темпов инфляции в последующие годы, надуваются «пузыри» на фондовом рынке и усиливается хрупкость финансовой системы", - подытожила Богдан.

По ее мнению, все это повышает риски дефолтов малых предприятий, неплатежеспособности правительств и корпораций и повышает фискальные риски высоких корпоративных долгов и уязвимость финансового состояния заемщиков к колебаниям процентных ставок и обменных курсов.

При этом Татьяна Богдан отметила, что в странах с формирующимися рынками могут также снизиться иностранные инвестиции. В Украине же есть несколько сдерживающих факторов, смягчающих воздействие мировых рисков, среди них - низкий уровень развития национальной кредитной системы и дефицит кредитных рычагов в частном секторе.