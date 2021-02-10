Энергоатом купил у Westinghouse ядерного топлива на 12 млн евро

Энергоатом купил у Westinghouse ядерного топлива на 12 млн евро

ГП "НАЭК "Энергоатом", в рамках существующих финансовых обязательств, произвело оплату в адрес компании Westinghouse Electric Sweden AB в общем объеме 12,5 млн евро. Как передает Укринформ, об этом сообщает ГП "НАЭК "Энергоатом".

Отмечается, что несмотря на постоянный дефицит оборотных средств "Энергоатом" своевременно рассчитался с компанией Westinghouse Electric Sweden AB за ядерное топливо.

"Выполнение финансовых обязательств по поставкам ядерного топлива производства Westinghouse подтверждает приверженность Энергоатома долгосрочному плодотворному сотрудничеству между компаниями", - отмечают в "Энергоатоме".

Westinghouse Electric Sweden AB является стратегическим партнером ГП "НАЭК "Энергоатом". Сотрудничество между компаниями позволило диверсифицировать источники поставок ядерного топлива для украинских АЭС и укрепить энергетическую безопасность Украины.

Сейчас ядерное топливо производства Westinghouse эксплуатируется на 6 из 15 энергоблоков атомных электростанций Украины. Планируется внедрить его и на энергоблоке №3 Ривенской АЭС.

Планируется, что количество энергоблоков, в активные зоны которых будут загружать исключительно топливо Westinghouse, увеличится до 2025 года.

МинПром по материалам Укринформ

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