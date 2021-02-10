Госгарантии по валютным вкладам нужно отменить — банкир

Вместо того, чтобы повышать госгарантии по депозитам, было бы целесообразнее полностью отменить гарантии по валютным вкладам. Такое мнение высказал в разговоре с «Минфином» Владимир Мудрый, председатель правления ОТП Банка.

thepage.ua

По мнению Владимира Мудрого, вопрос конвертации валютных вкладов в гривневые сейчас является наиболее актуальным для рынка, поскольку наблюдается избыток валютного фондирования.

«При нашей ставке 0,01% годовых по валюте, такие вклады прирастают быстрее, чем гривневые», — констатирует Владимир Мудрый. Банкир не ожидает, что такой ход приведет к резкому перетоку вкладов из валюты в гривну, но, однозначно, поспособствует ускорению дедолларизации депозитного портфеля.

По его словам, препятствием для принятия такого решения может стать то, что в этом случае Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) лишится регулярных взносов по валютным вкладам. Это ударит по поступлениям. В то же время, по мнению Владимира Мудрого, хорошим ресурсным компенсатором могло бы стать присоединение к системе гарантирования вкладов государственного Ощадбанка.

Что государство гарантирует вкладчикам

На сегодняшний день сумма гарантированной выплаты из ФГВФЛ в случае банкротства банка составляет 200 тыс. грн.

ФГВФЛ рассматривает возможность повышения этой суммы до 600, или даже 800 тыс. грн.

В 2012 р. с целью повышения привлекательности гривневых ресурсов для банков были введены дифференцированные ставки отчисления в Фонд регулярного сбора. Для валютных вкладов ставка была установлена в размере 0,8% от базы начисления, тогда как для гривневых средств — только 0,5%.

По данным НБУ, по итогам 2020 г. уровень долларизации депозитного портфеля снизился до 41%