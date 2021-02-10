НАБУ пришло с обыском на "Энергоатом" из-за продажи электроэнергии по заниженным ценам

Детективы заинтересовались дискриминационными условиями на торгах.

НАБУ пришло с обыском на "Энергоатом" из-за продажи электроэнергии по заниженным ценам
Фото: atom.gov.ua

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное дело из-за продажи электроэнергии государственных компаний по заниженным ценам.

Об этом рассказал на брифинге в среду директор НАБУ Артем Сытник в ответ на просьбу прокомментировать обыски на "Энергоатоме".

"Происходят обыски, санкционированные антикоррупционным судом. Чтобы не разглашать тайну досудебного расследования, могу только сказать, что это дело действительно касается продажи электроэнергии ряду коммерческих структур. Само расследование было начато из-за того, что, исходя из анализа ситуации, есть определенные дискриминационные условия при продаже электроэнергии. Формируются лоты таким образом, чтобы их можно было выкупить только отдельным потребителям электроэнергии. Это существенно влияло на цену электроэнергии, и можно говорить о потенциальном ущербе государству", - ответил Сытник.

Депутат Верховной Рады Гео Лерос перед этим сообщил, что дело касается контракта на продажу электроэнергии компании "Юнайтед Энерджи" в конце декабря 2020 года.

Сейчас мелкие трейдеры просто не могут купить нужное им количество электроэнергии на аукционах по продаже государственной электроэнергии по двусторонним договорам. Выходя со своими ценовыми предложениями, они остаются ни с чем, поскольку продавцы отказывают в продаже, ожидая более крупного покупателя. При этом не имеет никакого значения, какую цену ты предлагаешь производителю, если ты недостаточно крупный покупатель.

Антимонопольный комитет признал этот регламент дискриминационным и приказал Министерству энергетики изменить правила продажи электрической энергии, произведенной государственными электростанциями.

В конце января 2021 года и.о. министра энергетики Юрий Витренко предложил изменить платформу для торгов электроэнергией. Сейчас государственные "Центрэнерго" и "Энергоатом" продают электрическую энергию на аукционах на "Украинской энергетической бирже", а Витренко предложил перевести торги на ГП "Оператор рынка".

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