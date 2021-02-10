Прокуратура Германии конфисковала биткоины на 50 миллионов евро
В рамках уголовного дела прокуратура Германии конфисковала у киберзлоумышленника биткоины на сумму более 50 млн евро. Об этом пишет psm7.com со ссылкой на thepaypers.com.
Что происходило
Преступник тайно использовал чужие компьютеры для создания подпольного майнингового пула. Таким образом ему удалось добыть более 1,7 тыс. биткоинов
Однако представителям власти до сих пор не удалось разблокировать криптокошелек преступника, а сообщать им пароль он отказался. Между тем, полиция неоднократно предпринимала неудачные попытки взломать код доступа к «кошельку», на котором хранятся более 1700 биткоинов, сообщил агентству Reuters прокурор баварского города Кемптен.
Мошенник был приговорен к двум годам тюремного заключения за несанкционированную установку специального программного обеспечения на чужих персональных компьютерах с целью использования их вычислительных возможностей для майнинга биткоинов.
Кратко
Цифровая валюта биткоин (BTC) хранится в цифровом кошельке, который защищен специальной системой криптошифрования. Индивидуальная подпись используется в качестве ключа для открытия кошелька и доступа к криптоактивам. Если пароль утерян, восстановить его иногда уже не представляется возможным.
- С 2012 года, по подсчетам сервиса Atlas VPN, хакеры украли более $ 13,6 млрд в криптовалюте, совершив более 330 взломов бирж, кошельков для хранения цифровых активов и децентрализованных приложений.
- Чаше всего хакеры атаковали децентрализованные приложения, работающие на базе блокчейн-платформы EOS. Таких случаев было 117, сумма ущерба составила $ 28,2 млн.
- Следующей в списке предпочтений хакеров оказалась блокчейн-платформа Ethereum. На разработанные поверх нее сервисы было совершено 33 атаки, преступники получили $ 364 млн.