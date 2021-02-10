Прокуратура Германии конфисковала биткоины на 50 миллионов евро

В рамках уголовного дела прокуратура Германии конфисковала у киберзлоумышленника биткоины на сумму более 50 млн евро. Об этом пишет psm7.com со ссылкой на thepaypers.com.

Фото: bits.media

Что происходило

Преступник тайно использовал чужие компьютеры для создания подпольного майнингового пула. Таким образом ему удалось добыть более 1,7 тыс. биткоинов

Однако представителям власти до сих пор не удалось разблокировать криптокошелек преступника, а сообщать им пароль он отказался. Между тем, полиция неоднократно предпринимала неудачные попытки взломать код доступа к «кошельку», на котором хранятся более 1700 биткоинов, сообщил агентству Reuters прокурор баварского города Кемптен.

Мошенник был приговорен к двум годам тюремного заключения за несанкционированную установку специального программного обеспечения на чужих персональных компьютерах с целью использования их вычислительных возможностей для майнинга биткоинов.

Кратко

Цифровая валюта биткоин (BTC) хранится в цифровом кошельке, который защищен специальной системой криптошифрования. Индивидуальная подпись используется в качестве ключа для открытия кошелька и доступа к криптоактивам. Если пароль утерян, восстановить его иногда уже не представляется возможным.