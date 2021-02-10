Глава НБУ объяснил, зачем в Украине специализированный финансовый суд

Национальный банк хочет защитить кредитный портфель банков в 1 трлн грн. Для этого НБУ лоббирует создание специализированного финансового суда.

Глава НБУ объяснил, зачем в Украине специализированный финансовый суд
Фото: flickr.com

Национальный банк хочет защитить кредитный портфель банков в 1 трлн грн. Для этого НБУ лоббирует создание специализированного финансового суда. Об этом рассказал председатель НБУ Кирилл Шевченко во время VII Legal Banking Forum, пишет Finclub.

«Кредитный портфель банковской системы Украины составляет более 1 трлн грн. Эта цифра стоит, чтобы ее защищать. У нас сегодня есть большая перегруженность судов. Задайте вопрос по квалификации судей в тонкостях финансовых услуг. Поэтому Национальный банк вышел с инициативой, и мы начали обсуждать это с нашими иностранными партнерами, создание специализированного финансового суда. Такая практика существует и мы обсуждаем вопрос создания этого суда. Мы проводим предварительные консультации с МВФ», — зазачив он.

Что это даст банкам

Наличие профессионального судейства, которое будет иметь высокую квалификацию и специализированные знания тонкостей отношений в сфере предоставления финансовых услуг, позволит банкам или участникам споров рассчитывать на эффективное и быстрое правосудие.

«Во-вторых, ограничение подсудности судов общей юрисдикции для финансовых споров ликвидирует риски злоупотреблений, когда небольшие районные суды используются недобросовестными заемщиками для разрешения споров на миллиарды гривен», — уверен он.

Третий аргумент — банки начнут смелее предоставлять кредиты и уменьшать стоимость риска.

«Это означает, что действующие сегодня процентные ставки будут снижаться. Ведь не секрет, что банки учитывают риски невозврата кредитов при формировании маржи и процентной ставки», — отметил Шевченко.

И четвертый фактор — и заемщик, и инвестор почувствуют большую уверенность и привлекательность пользования финансовыми услугами в Украине.

«У нас в стране есть подобный опыт, когда был создан Антикоррупционный суд и Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности. Мы считаем, что от создания специализированного финансового суда выигрывают все, в первую очередь банковская система», — отметил глава НБУ.

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