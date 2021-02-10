В течение 2020 года украинцы занесли в банки более 133 миллиардов

По состоянию на 1 января 2021 года общая сумма вкладов физических лиц и ФОпов в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 607,560 млрд грн, что на 28,1% или 133,120 млрд грн больше, чем на 1 января 2020 года (474, 44 млрд грн). Об этом говорится в сообщении Фонда.

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Украинцы отдают предпочтение гривневым вкладам

Из общей суммы вкладов физических лиц на начало января 2021:

вклады в национальной валюте — 357,360 млрд грн (+77,88 млрд грн за год);

вклады в иностранной валюте — 250,20 млрд грн (+55,24 млрд грн за год).

Доля ФОП в структуре вкладчиков составляет 3,3%, а сумма их вкладов на 1 января 2021 составила 53,65 млрд грн (8,8% от общей суммы вкладов), что на 21,25 млрд грн больше, чем на начало 2020 года.

Основные факторы роста вкладов физлиц

увеличение минимального уровня заработной платы на 19,8% с начала года (с 4 грн до 5?000 грн.)

прирост фонда оплаты труда на 85,4 млрд грн или 8,9% 2020 года по сравнению с 2019 годом;

прирост бюджетных выплат на социальную защиту и социальное обеспечение на 2,49 млрд грн или 7,7% в 2020 году по сравнению с 2019 годом;

прирост частных банковских переводов в Украину на $902,0 млн или 23,7% за 12 месяцев 2020 по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Напомним

С 1 января 2017 года под гарантии ФГВФЛ подпадают вклады физических лиц-предпринимателей.

При осуществлении выплат по вкладам в иностранной валюте они перечисляются в гривну по официальному курсу, установленному Национальным банком Украины на день начала процедуры вывода Фондом банка с рынка.